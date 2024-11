FC 08 Villingen Regionalliga: Nach der Derby-Pleite – wie es in Sachen Trainer und Spieler weitergeht

Ein desolater Regionalliga-Aufsteiger FC 08 hat das Keller-Derby gegen den Bahlinger SC mit 0:2 verloren. Wer sitzt am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz auf der Trainerbank, was sind die Personalpläne in der Winterpause?Geschäftsführer und „Sportchef“ Marcel Yahyaijan hat die Antworten.