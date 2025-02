1 Marius Kaiser hat das interne Duell im Villinger Tor knapp für sich entschieden. Foto: Eibner

Die Entscheidung ist gefallen: Villinger Neuzugang setzt sich knapp gegen Kevin Ehmann durch. Auch Jonas Brändle wird in Mainz am Sonntag (14 Uhr, wir streamen live) fehlen.









Der FC 08 hat eine neue Nummer 1. Vor dem Regionalliga-Restart am Sonntag (14 Uhr) in Mainz ist die Entscheidung gefallen. Winter-Neuzugang Marius Kaiser (Er kam vom FC Winterthur) hat sich knapp gegen Kevin Ehmann durchgesetzt. 08-Trainer Adam Adamos teilte dies seinen zwei Torhütern am Donnerstag nach dem Training mit.