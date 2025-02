FC 08 Villingen Regionalliga: Mannschafts-Taktik, Kampf um die Stammplätze und einige Gespräche

1 Wiedersehen macht Freude: 08-Kapitän Nico Tadic (rechts) im Duell mit seinem früheren Teamkollegen Ivo Colic (TSG Balingen). Colic erzielte gegen seinen Ex-Club am Samstag sogar das zwischenzeitliche 1:0. Foto: Eibner

Wie die vorletzte Vorbereitungswoche bei den Nullachtern läuft. Bei der Pflichtspiel-Generalprobe am Samstag in Reutlingen soll in Sachen Stammelf schon einiges klar sein.









Der FC 08 Villingen biegt in seine vorletzte Vorbereitungswoche – vor dem Regionalliga-Restart am Sonntag, 23. Februar in Mainz – ein. Nach der 2:4-Niederlage im Test gegen die TSG Balingen gibt es für Chefcoach Adam Adamos und sein Team in den kommenden Tagen einiges aufzuarbeiten. Die Fehler im Defensivverhalten sowie im Spielaufbau müssen abgestellt werden – in der Offensive braucht die Mannschaft noch mehr Effektivität und bessere Entscheidungen vor dem gegnerischen Tor.