1 Der FC Liverpool suchte sich für ein Testspiel die MS Technologie-Arena aus. In der kommenden Saison soll im Friedengrund der Regionalliga-Fußball im Fokus stehen. Foto: Marc Eich

Am Sonntag hat der FC 08 Villingen den Oberliga-Thron von der SG Sonnenhof Großaspach übernommen. Die Unterlagen für das Zulassungsverfahren für die Regionalliga Südwest werden fristgerecht in Karlsruhe ankommen.









Link kopiert



Interessierte Clubs haben noch bis zum 15. April Zeit, um sich formell für einen Startplatz in der Regionalliga Südwest zu bewerben. „Es sind nun schon zahlreiche Bewerbungen eingegangen“, will sich Maximilian Ziegler-Freisinger, der Geschäftsführer der RLSW Regionalliga Südwest GmbH, aber am Mittwoch nicht weiter in die Karten schauen lassen. Noch würde das Verfahren ja auch laufen.