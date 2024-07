FC 08 Villingen Regionalliga: Ivo Colic zwischen Regionalliga, Jura-Studium und geliebten Bodensee

1 Ivo Colic (Mitte) hat sich beim FC 08 bestens eingelebt und freut sich schon riesig auf die Regionalliga-Saison. Foto: Marc Eich

Die Neuen beim FC 08 (1): Warum sich für den 25-jährigen Mittelfeldspieler ein großer Wunsch erfüllt. Coach Mario Klotz hatte den gebürtigen Nürtinger schon lange auf dem Schirm.









Link kopiert



Der vergangene Montag im sonnigen Konstanz. Der FC 08 hat sein intensives Trainingslager in Schlüsselfeld absolviert – Cheftrainer Mario Klotz hat einen Tag freigegeben. Doch Ivo Colic sitzt seit frühmorgens über den Büchern und lernt. Im kommenden Frühjahr möchte der 25-Jährige sein Staatsexamen in Jura machen. Für Freizeit wird auch an diesem Montag für ihn kaum Zeit bleiben. Saisonvorbereitung und Studium. „Es geht gerade rund“, sagt und lacht Villingens neuer Mittelfeldspieler. Klare Zukunftsvorstellungen hat er auch schon: Später möchte Ivo Colic einmal im Sportrecht arbeiten, „weil ich da viele Optionen sehe und der Fußball auch mein Leben ist“.