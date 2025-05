FC 08 Villingen Regionalliga: Fabio Pfeifhofer und Kevin Müller kommen neu aus Holzhausen

Der FC 08 Villlingen hat Fabio Pfeifhofer (27) und Kevin Müller (27) vom FC Holzhausen verpflichtet. Es sind dies die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Oberliga-Saison 2025/26. Beide Spieler standen bereits seit längerem auf der Wunschliste des Sportlichen Leiters Marcel Yahyaijan und sollen in der kommenden Saison wichtige Rollen im Villinger Angriffsspiel übernehmen.

Fabio Pfeifhofer

Fabio Pfeifhofer bringt mit insgesamt 167 Spielen und 73 Toren für den FC Holzhausen beeindruckende Offensivqualitäten mit. In der aktuellen Verbandsliga-Saison erzielte der 1,85 Meter große Rechtsfuß in 24 Spielen 15 Treffer. Pfeifhofer wird beim FC 08 Villingen vorwiegend als Stürmer eingeplant, kann aber auch flexibel als Zehner oder auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Seine Schnelligkeit und sein präziser Torabschluss machen ihn zu einer echten Verstärkung für das Offensivspiel.

Kevin Müller

Kevin Müller konnte in insgesamt 107 Spielen für den FC Holzhausen 29 Tore erzielen und 15 weitere vorbereiten. Auch in dieser Saison überzeugte der 1,73 Meter große Linksfuß mit acht Toren und sieben Vorlagen in 24 Partien. Müller ist auf beiden Außenbahnen im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Seine Schnelligkeit und seine Stärke im Eins-gegen-Eins passen perfekt zum Spielstil des FC 08.

Das sagt Marcel Yahyaijan

„Fabio und Kevin waren Spieler, die wir unbedingt verpflichten wollten. Mit beiden stand ich in den vergangenen Jahren schon mehrfach im Kontakt. Nun hat es endlich geklappt“, freut sich der Geschäftsführer und Sportliche Leiter Marcel Yahyaijan. Er sagt weiter: „Beide Spieler sind nicht nur wegen ihrer Statistiken überzeugend. Sie sind im besten Fußballalter und haben in den beiden Spielzeiten, in denen sie mit Holzhausen bereits in der Oberliga aktiv waren, gezeigt, dass sie dort konstant Top-Leistungen abrufen können.“

Besonders hebt Yahyaijan die Art und Weise hervor, wie beide spielen: „Sie bringen Power, Intensität und den absoluten Willen mit. Genau diese Mentalität brauchen wir für die kommende Saison.“

Die beiden Verpflichtungen passen zur sportlichen Philosophie des FC 08: „Wir wollen die stärksten regionalen Spieler bei uns haben – und zwar nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich passend. Fabio und Kevin erfüllen dieses Profil voll und ganz.“

Das sagen die beiden Neuen

Neuzugang Fabio Pfeifhofer erklärt: „Ich hatte tolle Jahre beim FC Holzhausen und bin dem Verein sehr dankbar. Trotzdem war für mich klar, dass ich sportlich noch einmal einen neuen Reiz suche. Die Gespräche mit Marcel und dem Trainerteam haben mich absolut überzeugt.“

Auch Kevin Müller ist bereit für eine neue Aufgabe in Villingen: „Ich hatte eine richtig schöne und erfolgreiche Zeit in Holzhausen. Darauf bin ich sehr stolz und dankbar. Aber als das Angebot aus Villingen kam und die Gespräche sehr gut liefen, war für mich klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte.“

Die Villinger Kaderplanung – vier Abgänge sind schon fix

Mit den Verpflichtungen von Pfeifhofer und Müller wächst der Kader des FC 08 Villingen auf aktuell 13 Feldspieler. Ziel ist es, mit 18 Feldspielern in die Sommervorbereitung zu starten. „Es sind also nur noch wenige Plätze frei“, betont Marcel Yahyaijan. Mit den beiden Neuzugängen ist unser Offensivbereich fast vollständig besetzt. „Jetzt werden wir uns gezielt um den Defensivbereich kümmern.“

Fest steht bereits: Mit Karlo Kuranyi (Rückkehr zum VfB Stuttgart), Jonas Brändle (berufsbedingter Vereinswechsel), Ergi Alihoxha und Tim Zölle werden vier Spieler aus dem aktuellen Kader den Verein verlassen. Weitere Vertragsverlängerungen – aber auch Abgänge – werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.