FC 08 Villingen Regionalliga: Extreme Gegensätze und vom Thron gestürzte Stuttgarter Kickers

1 Ein Bild für die nächste Chronik des FC 08 Villingen. Die Nullachter feiern den ersten Sieg in der Regionalliga Südwest. Foto:

6376 Zuschauer in Offenbach, nur 100 im Dietmar-Hopp-Sportpark von Walldorf – zuletzt fünf, nun keine Bundesliga-Profis beim SC Freiburg II in der Startelf. Die Regionalliga Südwest ist eine Klasse der extremen Gegensätze, in der ein Nullachter vor einem großen Jubiläum steht.









3200 Fans waren am Freitagabend im Stadion an der Hohenstaufenstraße 116 beim torlosen Derby zwischen dem 1. Göppinger SV und den Stuttgarter Kickers dabei, welche den Platz an der Sonne an Kickers Offenbach (2:1 gegen Fulda) abgeben mussten.