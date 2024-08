FC 08 Villingen Regionalliga: Ex-Kapitän Tevfik Ceylan – das ist der Stand der Dinge

1 Es ist erst elf Wochen her: Der damalige 08-Kapitän Tevfik Ceylan bejubelt mit seinem Team die Meisterschaft in der Oberliga und schwenkt auch den Pokal. Foto: Eibner/Patrick Hipp

Keine Lösung bei der Problematik um den verdienten 08-Spieler in Sicht. Vorerst darf der letztjährige Spielführer nicht spielen. Am kommenden Mittwoch soll es ein Gespräch geben.









REGIONALLIGA Die Regionalliga-Saison läuft für den FC 08 – aber der letztjährige Kapitän Tevfik Ceylan ist weiterhin nicht dabei. Eine Lösung der internen Differenzen ist weiterhin nicht in Sicht. Seit dem vergangenen Wochenende darf der Villinger Unterschiedsspieler vorerst auch nicht mehr in der U21 spielen. Nach unseren Informationen fordert der Vorstand von Ceylan eine Entschuldigung. Ceylan soll in einem Interview vor sechs Wochen gesagt haben, dass ihm die Wertschätzung des 08-Vorstands fehle.