FC 08 Villingen Regionalliga: Eklat in Bahlingen, Kickers-Frust und die Zukunft von Marcel Yahyaijan

1 Die Nullachter um Samet Yilmaz (links) bejubeln den 6:1-Coup in Göppingen. Foto: Eibner/Jani Pless

Während die Kickers aus Offenbach und Stuttgart mal wieder wohl den Aufstieg verpassen, ist die Hoffenheimer Bundesliga-Reserve auf dem Weg in die 3. Liga kaum noch zu stoppen. In Bahlingen kommt es zu einem Eklat. Beim FC 08 Villingen nimmt der kommende Kader weitere Konturen an.









Link kopiert



Auch in dieser Woche wird der FC 08 wohl weitere Vertragsverlängerungen vermelden. „Mit einigen Spielern sind wir schon in der zweitem oder dritten Runde. Ich bin da sehr zuversichtlich“, denkt Marcel Yahyaijan nicht nur an die erste Mannschaft, sondern auch an die U21. Man müsse aber auch die finanziellen Möglichkeiten immer im Blick haben.