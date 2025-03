FC 08 Villingen Regionalliga: Einzelgespräche, Umstellungen und dicke Patzer

Da hatte sich etwas angesammelt an Frust und an Wut. Dies musste jetzt raus. 08-Torhüter Marius Kaiser ließ es raus. Nach dem 4:0-Zwischenstand für die Frankfurter, bei dem die Nullachter ein großes Stück davon entfernt waren, überhaupt in irgendeinen Zweikampf zu kommen, pfefferte Kaiser seine Trinkflasche auf den Boden.

Ja, das war ein frustrierendes Spiel für die Nullachter. Egal was sie versuchten, es misslang meist. Dabei hatte Neu-Trainer Steffen Breinlinger in den Einzelgesprächen und in seinen ersten zwei Trainingseinheiten viel Positives erkannt: „Mein Eindruck war gut. Es war eine Aufbruchstimmung da. Ich hatte das Gefühl, getroffen zu haben, was im Argen liegt.“

Lesen Sie auch

Viele Strategien, wenig Erfolg

Davon war im Spiel dann aber wenig zu sehen. In den ersten 35 Minuten gab es alleine drei fatale Ballverluste der Villinger vor dem eigenen Gehäuse gegen eine stark aufgelegte Eintracht-Mannschaft. So fielen die ersten beiden Gegentreffer.

War das Risiko im Spielaufbau also zu hoch? „Es hat die Überzeugung gefehlt. Wir hatten zu viele technische Unsauberkeiten. Die langen Bälle konnten wir auch nicht festmachen“, erklärt Steffen Breinlinger auch, dass man sich viele Exitstrategien zurechtgelegt habe. Diese müssten dann aber auch gut umsetzt werden. Angesprochene lange Bälle waren ab Mitte der ersten Halbzeit von den Nullachtern vermehrt zu sehen. Es passt ins Bild, dass auch dies nicht funktionierte.

Lichtblicke im dunklen Tabellenkeller

Ein Lichtblick war, dass über lange Abstöße ein paar Bälle festgemacht wurden. Außerdem bekam mit Gabriel Cristilli ein junger Spieler die Chance in der Startelf. Der 21-Jährige deutete zumindest an, dass er mit seiner Dynamik in den mutigen und aggressiven Spielstil von Steffen Breinlinger passen sollte.

In der zweiten Halbzeit brachte der 08-Coach dann Leon Albrecht für Ergi Alihoxha und stellte auf Fünferkette um, was aber nicht bedeutete, dass die Gäste nun nur noch mauerten. Wirklich funktioniert hat die Umstellung nicht, wie Steffen Breinlinger nach dem Spiel zugab.

Mit etwas Abstand sagt der Villinger Trainer dazu aber auch: „Es geht nicht um Systeme. Wir hatten einen klaren Plan im Anlaufen und einen klaren spielerischen Plan. Wir hatten ein Problem mit den Abständen und haben sehr viele individuelle Fehler gemacht.“ Dies könne mit gutem Training aber abgestellt werden. Dennoch sei es natürlich ein „schlechter Einstand“ gewesen.

Mit einem radikal anderen Ansatz ist deshalb im Villinger Spiel aber nicht zu rechnen: „Wir werden schon auch versuchen mutigen Fußball zu spielen. Ohne Ballbesitz werden wir Spiele nicht gewinnen“, so der neue 08-Coach.

Boulachab auf ungewohnter Position

Eine erstaunliche Umstellung von Steffen Breinlinger war derweil, dass Mokhtar Boulachab zunächst auf der Bank saß und dann für ihn auf ungewohnter Position – im offensiven Mittelfeld – ab der 61. Minute spielte. Im Anlaufen war Boulachab gar in der ersten Linie vertreten.

„Er ist von seinem Profil her ein Außenbahnspieler. Gegen den Ball bringt er dir wichtige Momente, aber ich plane ihn nicht fest auf der offensiven Zentrumsposition ein“, verrät Breinlinger.

Wenn der Trainer zum Psychologen wird

Der Ex-Coach des SV Zimmern ist nach zehn Regionalliga-Niederlagen in Serie auch als Psychologe gefragt. „Ich werde die Jungs aufbauen“, sagt Breinlinger. Er habe Mechanismen im Kopf, mit denen er in die Köpfe seiner Spieler kommen will.

Wichtig sei aber auch, dieses Spiel intensiv zu analysieren und die Erkenntnisse dann am Montag und am Dienstag im Training umzusetzen.

Ein Versprechen gibt der Gymnasiallehrer vor dem Pokal-Kracher am Mittwochabend gegen den Bahlinger SC ab: „Wir werden auch gegen Bahlingen einen klaren Plan haben.“

Das Pokalduell zwischen dem FC 08 und dem BSC in der MS Technologie-Arena am Mittwoch führt im Vorfeld zu der Vermutung: Es wird für Villingen ein ganz anderes Fußballspiel werden als gegen Eintracht Frankfurt II. Davon geht auch Steffen Breinlinger aus.