1 Die Nullachter – hier Samet Yilmaz (links) – müssen in der Regionalliga hohe Hürden überspringen. Foto: Roland Sigwart

Eine neue Liga ist wie ein neues Leben. Auf Regionalliga-Aufsteiger FC 08 Villingen wartet die größte Herausforderung seit Jahren. Das meint Sportredakteur Gunter Wiedemann.









4100 Zuschauer feierten jüngst den verdienten und ersehnten Aufstieg der Nullachter in die Regionalliga Südwest. Diese Euphorie müssen die Villinger mitnehmen, wenn am Samstag in Fulda das große Abenteuer Viertklassigkeit beginnt.