FC 08 Villingen Regionalliga: Eine echte Legende kehrt zurück – Marcel Yahyaijan bleibt wohl an Bord

Landesliga Staffel 3 Empfingen gewinnt – SG zeigt gute Reaktion nach Niederlage im Topspiel

Die SG Empfingen fand nach der Niederlage in Rottenburg zurück in die Spur und besiegte Tuttlingen verdient mit 3:1. Philipp Kress sorgte spät per Kopf für die Entscheidung.