FC 08 Villingen Regionalliga: Ein jubelnder Ex-Nullachter und ein nachdenklicher Kickers-Coach

1 6800 Zuschauer waren beim DFB-Pokal-Spiel des FC 08 gegen Heidenheim dabei. In der Regionalliga Südwest lockte Gießen die meisten Fans an. Foto:

Nach der Torflaute, nur zwölf Treffer am 3. Spieltag, nun gleich zwei Kantersiege und 24 „Buden“ in nur sieben Partien – in der Regionalliga Südwest geht es rund. Auch ein Ex-Villinger sorgt für Schlagzeilen.









Link kopiert



Während der FC 08, weiter auf dem vorletzten Rang vor Eintracht Frankfurt II (1:5-Heimschlappe gegen den Talentschuppen des SC Freiburg), im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim (0:4) ran durfte, kämpften 14 Mannschaften um Punkte. Neben den Nullachtern schafften übrigens nur die Kickers Offenbach als Regionalliga-Südwest-Vertreter den Sprung in den nationalen Cup-Wettbewerb. Am Montagabend geht es am Bieberer Berg gegen Zweitligist Magdeburg.