FC 08 Villingen Regionalliga: Ein 6:1-Feuerwerk als Belohnung für eine starken Charakter und gute Arbeit

1 Auch die beiden 08-Torschützen Eduard Heckmann (links) und Samet Yilmaz genossen die Momente in Göppingen. Foto: Eibner

Wie dieses Aha-Erlebnis des Regionalliga-Schlusslichts in Göppingen zu erklären ist. Das Team zeigt sich begeistert vom neuen Trainer. Steffen Breinlinger sagt: „Ich arbeite jeden Tag sehr gerne mit den Jungs.“









Link kopiert



Ja, der FC 08 lebt noch in der Regionalliga! Der Abstieg des abgeschlagenen Tabellenschlusslichts (18./15) wird zwar zu 99,9 Prozent an den verbleibenden sechs Spieltagen nicht mehr abzuwenden sein, doch wenn die Saison vorbei ist, wird dieses 6:1 in Göppingen an diesem 5. April zumindest noch eine schöne Fußnote in der Gesamtansicht der Nullachter darstellen.