FC 08 Villingen Regionalliga: Drei gute Halbzeiten – und eine schlechte

1 Bedient: Die Enttäuschung war auch bei 08-Innenverteidiger Georgios Pintidis in Frankfurt groß. Foto: Marc Eich

Die Villinger ziehen eine Zwischenbilanz nach der „Tour“ gegen die Top-Teams FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Das Trainerduo Adam Adamos/Reiner Scheu genießt weiter das Vertrauen.









Link kopiert



REGIONALLIGANatürlich, der FSV Frankfurt in seiner aktuellen Form zählt nicht zu den Gegnern, die der FC 08 in der Regionalliga auf dem Weg zu seinem angepeilten Klassenerhalt unbedingt schlagen muss, aber in der ersten Halbzeit bei der 0:3 (0:2)-Niederlage überraschte aus Sicht der Villinger schon die Passivität und der übermäßige Respekt, den die Gäste in der PSD Bank Arena an den Tag legten.