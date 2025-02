1 Auch 08-Spieler Samet Yilmaz kann es nicht fassen, in welcher Art und Weise das Testspiel gegen die TSG Balingen verloren wurde. Foto: Eibner

Die Abwehr ist viel zu anfällig. In der Offensive zeigt der Leistungstrend jedoch nach oben. Die Geduld von Coach Adam Adamos ist in Sachen Fehlerquellen bald ausgereizt.









Link kopiert



REGIONALLIGA Es bleibt dabei: Testspiele sind nur Testspiele und sind vor allem von den Ergebnissen her wenig aussagekräftig. Richtungsweisender in diesen Vorbereitungspartien sind vor allem die Antworten auf zwei banale Fragen: Was macht die Mannschaft schon gut? Was läuft noch nicht rund?