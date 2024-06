1 Verabschiedet sich als Double-Gewinner: Nico Rodewald (hier mit dem SBFV-Pokal). Foto: Eibner/Hipp

26 Oberliga-Spiele, 586 Spielminuten, drei Treffer – dies ist die Bilanz von Nico Rodewald in der Saison 2023/24. Nach zwei Jahren beim FC 08 Villingen sucht der Offensivmann nun eine neue Herausforderung. Nicht bestätigt dagegen der Regionalliga-Aufsteiger eine Verpflichtung von Ivo Colic.









„Das können wir so nicht bestätigen. Das ist im Bereich der Spekulation, an der wir uns nicht beteiligen. Wir sind mit vielen sehr interessanten Spielern im Gespräch“, wundert sich 08-Sprecher Alexander Rieckhoff über einen Bericht der Schwäbischen Zeitung, die den Wechsel von Ivo Colic in den Friedengrund als perfekt vermeldet.