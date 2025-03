FC 08 Villingen Regionalliga: Coach Steffen Breinlinger lobt: „Die Mannschaft lebt total“

1 08-Keeper Marius Kaiser war der große Pechvogel im Gießener Waldstadion. In der 54. Minute stand er absolut im Mittelpunkt. Foto:

Was die Villinger Positives aus Gießen mitnehmen können. Torhüter Marius Kaiser will vor dem kuriosen 1:2 einen Abseitspfiff gehört haben. 08-Kapitän Nico Tadic wird wohl auch bleiben. Am Dienstag (19 Uhr) geht es schon daheim gegen Astoria Walldorf weiter.









Link kopiert



Am Samstagabend kurz nach 22 Uhr kehrten die Villinger vom langen Trip aus Gießen zurück. Diese 1:2-Niederlage im Regionalliga-Kellerduell tat weh, weil mehr für den FC 08 drin gewesen wäre. Der Abstieg ist in die Oberliga zu 99,9 Prozent perfekt. Es geht in erster Linie darum, dass sich das Team im Hinblick auf die nächste Saison unter dem neuen Coach Steffen Breinlinger weiter entwickelt. Und da passen die Richtung und die Ansätze absolut. Auch wenn der Villinger Trainer an der unnötigen Niederlage etwas zu knabbern hatte, lobt er: „Das Team lebt trotz der nicht einfachen Situation total.“