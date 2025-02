FC 08 Villingen Regionalliga: Bessere Entscheidungen – weniger individuelle Fehler

1 08-Trainer Adam Adamos setzt am Samstag auf eine runde und überzeugende Leistung seiner Mannschaft beim letzten Test in Reutlingen. Foto:

Der Aufgabenkatalog ist für die Villinger bei ihrer Generalprobe am Samstag (14 Uhr) in Reutlingen umfangreich. Warum ein erfolgreicher Abschluss der Testspiel-Serie für die Nullachter sehr wichtig ist.









Testspiel: SSV Reutlingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz, Stadion an der Kreuzeiche). Die Generalprobe vor dem Regionalliga-Re-Start in zehn Tagen in Mainz steht für den FC 08 am Samstag an. Beim Oberliga-Zehnten wollen die Nullachter ihre Testspielserie mit einer stabilen und überzeugenden Leistung abschließen.