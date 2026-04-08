FC 08 Villingen Personalien: Neue Oberliga-Trainer im Friedengrund sollen den Klassenerhalt schaffen

Trainerwechsel beim FC 08 Villingen: Zoltan Kovac ist nicht mehr Coach der Nullachter. Zwei bisherige Übungsleiter der A-Junioren übernehmen die U17-Oberliga-Mannschaft.
„Im Hinblick auf eine bessere Planungsbasis für die neue Runde sowie den sportlich nicht ganz idealen Verlauf der aktuellen Saison haben wir uns in gegenseitigem Einvernehmen dazu entschieden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Wir danken Zoltan ausdrücklich für seinen engagierten Einsatz und seine geleistete Arbeit“, bestätigt Dominik Falk, dass Zoltan Kovac die Villinger B-Junioren nicht mehr coacht.