FC 08 Villingen Personalien: Neue Oberliga-Trainer im Friedengrund sollen den Klassenerhalt schaffen

Trainerwechsel beim FC 08 Villingen: Zoltan Kovac ist nicht mehr Coach der Nullachter. Zwei bisherige Übungsleiter der A-Junioren übernehmen die U17-Oberliga-Mannschaft.

„Im Hinblick auf eine bessere Planungsbasis für die neue Runde sowie den sportlich nicht ganz idealen Verlauf der aktuellen Saison haben wir uns in gegenseitigem Einvernehmen dazu entschieden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Wir danken Zoltan ausdrücklich für seinen engagierten Einsatz und seine geleistete Arbeit“, bestätigt Dominik Falk, dass Zoltan Kovac die Villinger B-Junioren nicht mehr coacht.

„Nachfolger sind mit Bozo Radjenovic und Kevin Vurusic langjährige Trainer bei uns“, sollen die bisherigen Trainer der A2 mit der U17 in der Oberliga den Klassenerhalt schaffen. „Dieser wäre für uns sehr wichtig“, betont 08-Vorstandsmitglied Falk.

Zoltan Kovac war von der Entscheidung „enttäuscht“, akzeptiert diese aber und sucht nun eine neue Aufgabe.

Die Premiere

Die B-Junioren des FC 08 Villingen belegen in der Oberliga mit 16 Punkten den neunten Rang. Sie sind damit abstiegsgefährdet.

Am kommenden Sonntag (13 Uhr) werden Bozo Radjenovic und Kevin Vurusic im Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf erstmals die Villinger U17 betreuen.