Testspiel: Bahlinger SC – FC 08 Villingen 2:1 (0:0). Die Villinger haben bei ihrer Saison-Generalprobe gegen den Regionalligisten am Kaiserstuhl vor 300 Zuschauern eine gute Leistung gezeigt.

Das Coaching

Chefcoach Ryszard Komornicki musste aufgrund einer Magen-Darm-Grippe passen. Das Coaching übernahmen Sportvorstand Denis Stogiannidis und Athletik-Trainer Alois Ribeiro. Die Verpflichtung von Franck Bonny und Abdu M’Boob gilt als fix. Allerdings muss Stogiannidis im Hinblick auf den Oberliga-Start noch die Spielgenehmigungen für die beiden Neuzugänge auf dem formellen Weg erhalten. „Ich denke, dass dies bis Mitte nächster Woche erledigt ist“, so der Sportvorstand.

Die Personalien

„Zu 70 Prozent steht unsere Startformation in einer Woche gegen den VfR Mannheim“, sagte Denis Stogiannidis in Bahlingen. Gespannt durfte man deshalb bei der Generalprobe auf die Villinger Anfangself sein: Dennis Klose stand im Tor. In der Viererkette begannen Enrico Krieger, Tim Zölle, Franck Bonny und überraschend Neven Ivancic, der bisher in den Tests erst einmal in der Startelf gestanden war.

Im Mittelfeld agierten Georgios Pintidis, Ergi Alihoxha, Jonas Busam und Kapitän Tevfik Ceylan. Im Angriff begannen Marcel Sökler und M’Boob.

Der Spielverlauf

Die Bahlinger besaßen in der ersten Halbzeit zwar mehr Spielanteile, doch die Villinger verzeichneten die klareren Torchancen (M’Boob in der 23. und 40. Minute). Torlos ging es in die Pause.

Vier Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als M’Boob strafstoßwürdig gefoult wurde – Tevfik Ceylan verwandelte zum 1:0 für den FC 08. Die Bahlinger steigerten sich und glichen per Kopfball von Yannick Häringer (59.) zum 1:1 aus. Denis Stogidiannis wechselte noch einmal kräftig durch – die Nullachter konnten nicht mehr an ihr gutes Niveau der ersten 65 Minuten in der Schlussphase herankommen. Allerdings besaß M’Boob in der 67. Minute noch eine klare Möglichkeit. In der 77. Minute erzielte Bahlingens Neuzugang Kevin Giessler den 2:1-Endstand für die Gastgeber.

Die 08-Stimmen

Denis Stogiannidis zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wenn wir unsere guten Chancen besser nutzen, kommen wir hier zu einem besseren Ergebnis. Die Jungs sind in diesem letzten Testspiel noch einmal gegen einen Regionalligisten voll an ihr Limit gegangen. Ich hoffe sehr, dass Ryszard Komornicki am Montag wieder das Training übernehmen kann.“

08-Kapitän Tevfik Ceylan zieht ein erstes, sehr positives Fazit der Vorbereitung: „Ryszard Komornicki und Alois Ribeiro haben mit uns in den vergangenen Wochen sehr gut gearbeitet. Im Vergleich zur vergangenen Saison sind wir beispielsweise in Sachen Fitness einen großen Schritt weitergekommen. Unser breiter Kader bietet viele personelle Optionen. Intern ist die Stimmung bei uns ausgezeichnet. Ich habe für den Saisonstart ein gutes Gefühl.“

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Krieger (63. Albrecht), Zölle, Bonny (46. Bruno), Ivancic (69. Boulachab), Pintidis (69 Cristilli), Alihoxha (78. Emminger), Busam, Ceylan (78. Stüber), – Söckler (84. Rodewald), M’Boob (78. Yilmaz).

Tore: 0:1 Ceylan (49./Foulelfmeter), 1:1 Häringer (59.), 2:1 Giessler (77.).

Schiedsrichter: Martin Wilke (Merzhausen).

Zuschauer: 300.