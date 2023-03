1 Marcel Yahyaijantrainiert seit Sommer 2020 die Oberliga-Elf der Nullachter. Im Sommer 2023 endet seine lange Zeit im Friedengrund. Foto: Michael Kienzler

Der FC 08 Villingen gab am späten Mittwochnachmittag bekannt, dass sich nach der Oberliga-Saison 2022/23 die Wege zwischen Sportdirektor und Cheftrainer Marcel Yahyaijan und dem Fußball-Oberligisten trennen werden.









„Wir treiben die Planungen für die neue Saison weiter voran und haben uns darauf verständigt, mit einem neuen Trainer in die Saison 2023/24 zu gehen. Um die Interessen beider Seiten zu berücksichtigen, ist es nach dieser langjährigen gemeinsamen Zusammenarbeit mehr als fair, dies frühzeitig bekannt zu geben. Somit haben beide Seiten genug Zeit, sich neu zu orientieren“, hebt Sportvorstand Denis Stogiannidis hervor. „Marcel ist ein sehr guter Trainer und hat viel mit dem FC 08 erreicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Marcel künftig im höherklassigen Fußball wiedersehen werden“, lässt sich Stogiannidis weiter zitieren.

Große Erfolge

Marcel Yahyaijan war in den vergangenen Jahren in den verschiedensten Funktionen beim Verein tätig. Seit der Saison 2020/21 ist er Cheftrainer der ersten Mannschaft. In seiner ersten Saison holte er mit seinem Team den SBFV-Rothaus-Pokal gegen den Freiburger FC und erreichte die 1. Runde im DFB-Pokal gegen Schalke 04. In der vergangenen Saison erreichte er mit seiner Mannschaft den vierten Platz in der Oberliga Baden-Württemberg.

Das sagt Marcel Yahyaijan

„Ich bin dem FC 08 Villingen dankbar, dass er mir die Möglichkeit zu dieser Entwicklung gegeben hat. Ich werde mir von nun an intensiv Gedanken darüber machen, wohin mich meine sportliche Zukunft führen soll“, so Marcel Yahyaijan. „Aber zuvor möchte ich mit meiner Mannschaft noch die Saison erfolgreich zu Ende spielen und möglichst den Pokal wieder nach Villingen holen“, so Yahyaijan weiter.

Zur Person

Marcel Yahyaijan

Der 30-Jährige kam als Jugendlicher im Jahr 2007 zum FC 08 Villingen. Kurzzeitig schloss er sich in der Saison 2008/09 der U19 des SC Freiburg an, doch schnell war er wieder in Villingen. Beim FC 08 stieg er zur Runde 2014/15 als Nachwuchscoach ein, ein Jahr später wurde Yahyaijan Nachwuchskoordinator der Nullachter. Zur Runde 2017/18 übernahm er nicht nur das Amt des Landesliga-Coaches, sondern er war zudem Co-Trainer der Oberliga-Mannschaft. Weiter war er als Sportdirektor des FC 08 tätig. Seit April 2020 war klar, dass Marcel Yahyaijan zur Runde 2020/21 die Oberliga-Elf der Villinger von Jago Maric übernimmt. Zusammen mit den Nullachtern feierte er 2021 den SBFV-Pokalsieg. In der Oberliga-Runde 2021/22 sprang der starke vierte Rang heraus.