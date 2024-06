1 Der „Super-Samstag“ begann mit dem Gedenken an „Legende“ Werner Felgenhauer. Rund zwei Stunden später folgte der Riesenjubel über den Regionalliga-Direktaufstieg. An diesem waren 25 Spieler beteiligt. Foto: Marc Eich

Die meisten Tore (84), das beste Heimteam der Klasse (ungeschlagen in der Festung Friedengrund), die Nummer 1 (entscheidend) in der Rückrunde – auch diese Zahlen belegen, dass sich der FC 08 Villingen die Oberliga-Meisterschaft wahrlich verdient hat. Wir blicken auf die Einzelbilanzen der Meisterspieler. Dazu verteilen wir Schulnoten.









Dabei haben zwei Akteure alle 34 Oberliga-Spiele für den zukünftigen Regionalligisten bestritten, sind also echte Dauerbrenner. Vier weitere Nullachter kommen auf mindestens 30 Einsätze, gehörten also auch zum echten „Inventar“. In Sachen Tore stechen nicht nur Marcel Sökler (24) und Spielführer Tevfik Ceylan (19) heraus, sondern auch die Anzahl der unterschiedlichen Torschützen.