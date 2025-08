Yannick Spät steigt in die erste Mannschaft des FC 08 Villingen auf und peilt mit dem Team von Steffen Breinlinger die Spitze der Oberliga an.

Oberliga: In der vierten Saison beim FC 08 Villingen ist es soweit: Yannick Spät gehört ab der Saison 2025/26 zum Kader der ersten Mannschaft. Der Außenspieler kam im Sommer 2022 von seinem Heimatverein VfB Bösingen zu den Nullachtern.

In den vergangenen Jahren kam Yannick Spät auf 56 Verbandsliga-Einsätze für den FC 08 Villingen II, in denen ihm elf Tore gelangen. Hinzu kommen 40 Spiele in der Oberliga mit drei Treffern sowie drei Kurzeinsätze in der Regionalliga.

Der 24-jährige Außenspieler wurde nach drei Jahren in der zweiten Mannschaft befördert und überzeugte die Verantwortlichen mit konstant starken Leistungen. „Wir hatten Gespräche mit dem Verein. Sie haben mir zugetraut, dass ich mich auch in der ersten Mannschaft durchsetzen kann.“Der 24-Jährige hat die gesamte Saisonvorbereitung erfolgreich unter Steffen Breinlinger absolviert. „Ich war ja in den letzten Jahren teilweise schon bei der ersten Mannschaft dabei, das grobe Umfeld kannte ich also bereits. Ansonsten war es sehr angenehm – wir haben eine coole Mannschaft, ich verstehe mich mit jedem sehr gut.“

Große Ziele beim FC 08 Villingen

Im ersten Saisonspiel des FC 08 stand der Außenspieler in der Startelf. Das Team von Steffen Breinlinger legte gegen den SSV Reutlingen eine brisante Aufholjagd hin und drehte die Partie nach einem 0:3-Rückstand auf 4:3. Die Oberliga-Saison hat zwar gerade erst begonnen, doch der 24-Jährige hat in Villingen einiges vor.

„Ich möchte mich als Spieler persönlich weiterentwickeln. Der Verein hat in diesem Jahr Großes vor, da möchte ich natürlich so gut es geht helfen“, gibt Spät seine Ziele beim FC 08 preis. Ein Vorteil sei seine Flexibilität.

„Ich bin auf den offensiven Außenpositionen auf beiden Seiten einsetzbar. Links oder rechts, das macht für mich keinen Unterschied“, betont Spät. Nicht nur sportlich ist der Sprung in die Oberliga-Elf ein großer Schritt, auch familiär ist es etwas ganz Besonderes für den 24-Jährigen. Mit Bruder Jonathan Spät teilt er nun auch die Kabine der ersten Mannschaft. „Das war auch schon zuletzt in der U21 so. Nun ist es umso spezieller für uns“, so Spät.

Kein Konkurrenzkampf unter Brüdern

Das Zusammenspiel auf dem Rasen ist für die Spät-Brüder kein Problem. „Wir spielen teilweise auch auf der gleichen Seite – das macht es natürlich einfacher.“ Beide Spät-Brüder wohnen übrigens noch im Bösinger Elternhaus. Sie verbringen also nicht nur in der Villinger Kabine Zeit miteinander. „Zu Hause reden wir eigentlich nicht so viel über Fußball. Auf der Fahrt ins Training schon, aber daheim ist das echt kein großes Thema – höchstens mal beim Essen mit dem Vater. Ansonsten ist es immer sehr entspannt.“

Der Konkurrenzkampf gehört dazu, jeder möchte natürlich in der Startelf stehen. Wie ist dies unter Brüdern? „Wir versuchen uns natürlich immer zu unterstützen. Einen Konkurrenzkampf gibt es nicht. Wenn da mal der andere spielt, dann gönnen wir das einem auch. Und er spielt ja eher defensiv und nicht offensiv, deswegen kommen wir uns da auch nicht in die Quere.“

An die Grenzen gehen

„Ich hoffe natürlich ganz weit oben. Das ist unser Ziel.Und ich denke, wir haben da auch die Truppe zusammen, dass wir das erreichen können. Wenn jeder an seine Grenzen geht, ist dieses Jahr schon einiges drin“, gibt der Konstrukteur seine Ziele preis.