FC 08 Villingen Oberliga: Wohin es Singens Top-Torjäger Abdoulie Mboob zieht

Abdoulie Mboob (links, hier noch im Trikot des FC 08) wird Profi in der Türkei. Foto: Eibner Der Oberliga-Aufsteiger SV Türk muss den Verlust des Ex-Nullachters kurzfristig kompensieren.







OBERLIGAAlso Türkei – und doch nicht Schottland. Der frühere Nullachter Abdoulie Mboob (23) hat sich entschieden, trotz laufenden Vertrages den Oberliga-Aufsteiger SV Türk Singen sofort zu verlassen. Gerüchte in den vergangenen Wochen vermuteten dies bereits. Der Torjäger war heftig umworben. Allerdings zieht es ihn nicht in den Norden, sondern in die Türkei zu einem Erstligisten. Der Name des Clubs ist aber noch nicht bekannt. Abdoulie Mboob hat zuletzt eine sagenhafte Entwicklung gemacht. Der gebürtige Gambianer hatte nach seinem Wechsel vom Schwarzwald nach Singen mit 30 Toren (Torschützenkönig in der Verbandsliga) maßgeblichen Anteil am Aufstieg des SV Türk in die Oberliga.