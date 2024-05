1 Mittwochabend – die Großaspacher bejubeln den Coup gegen den SSV Ulm. Foto: Eibner/Schwering

Die SG Sonnenhof Großaspach, Spitzenreiter der Oberliga BW und Regionalliga-Aufstiegskontrahent des FC 08 Villingen, schafft die Sensation. Die Schützlinge von Pascal Reinhardt stehen nach einem 2:0-Sieg gegen Drittliga-Tabellenführer SSV Ulm im Endspiel des WFV-Pokals am 25. Mai. Ein Ex-Nullachter spielte auch beim zweiten Finalisten eine wichtige Rolle.









Anthony Mbem-Som Nyamsi, früher in Villingen, machte mit seinem 2:0 in der 90. Minute vor 2058 Zuschauern in der WIRmachenDRUCK Arena alles klar. Zuvor hatte Kapitän Volkan Celiktas (81.) das 1:0 besorgt.