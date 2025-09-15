FC 08 Villingen – Oberliga: Weshalb Marcel Yahyaijan über einen zeitnahen Rücktritt nachdenkt

Während 08-„Sportchef“ Marcel Yahyaijan einen Rücktritt nicht ausschließt, steckt Göppingen seit der Klotz-Entlassung in der Krise. In Singen herrscht Trainerchaos.

Oberliga Sportlich war es für den FC 08 Villingen eine erfolgreiche Woche: Lockerer Sieg im SBFV-Pokal, dann der überzeugende 3:1-Sieg beim FV Ravensburg. Doch auch abseits des Rasens müssen im Friedengrund die Weichen gestellt werden. Noch haben sich aber die (zerstrittenen) Vorstände nicht auf einen Termin für die Mitgliederversammlung geeinigt. Anfang, Mitte Oktober, so hört man, soll es zum „Showdown“ und zu den Abstimmungen kommen.

Marcel Yahyaijan Auch Marcel Yahyaijan blickt gespannt auf die Entscheidungen der Mitglieder. Von diesen macht der Geschäftsführer Sport abhängig, ob er weiter macht oder nach der Versammlung von seinem Amt zurücktritt. „Es ist für mich sehr wichtig, dass danach Klarheit herrscht, wie und mit wem es im Verein weitergeht. Sollte ich nicht das Gefühl haben, dass dies der Fall ist oder die Konstellation im Vorstand nicht für mich passen, werde ich zurücktreten. Ich muss davon überzeugt sein, dass es in die richtige Richtung geht und der FC 08 endlich wieder in ruhiges Fahrwasser kommt“, sagt der Geschäftsführer Sport.

Möglich ist es also, dass sich der Oberligist noch in diesem Jahr einen neuen Sportlichen Leiter suchen muss. „Ich würde gerne weitermachen, aber unter den Bedingungen der vergangenen Monate fehlt mir dafür zunehmend der Sinn. Es muss sich etwas verändern – die Versammlung muss deshalb sehr zeitnah stattfinden“, betont Marcel Yahyaijan.

Göppinger Krise

Ende August musste der Ex-Nullachter Mario Klotz aufgrund von „unterschiedlichen Auffassungen in Führung und Kommunikation“ beim 1. Göppinger SV schon wieder gehen. Zuvor hatte der Regionalliga-Absteiger zwei Oberliga-Siege eingefahren. Daniel Budak und Pavlos Osipidis übernahmen – und warten seitdem auf den ersten Sieg.

Am Samstag gab es eine bittere und peinliche 2:4-Heimpleite gegen den FSV Hollenbach. „Aus einer Umschaltaktion kassieren wir wieder den Ausgleich. Danach geben wir das Spiel aus nicht erklärbaren Gründen aus der Hand und haben nicht gut verteidigt“, meinte Osipidis.

„Das ist doch nicht der Anspruch des SVG“, kommentiert Wolfgang Hobus auf der Göppinger Facebook-Seite. In der Tat: Göppingen ist auf Rang 13 durchgereicht worden – ein möglicher Abstiegsplatz.

Die Wachablösung

Bereits zwölf Punkte beträgt der Rückstand des SVG auf den neuen Spitzenreiter aus Aalen. Der VfR stieß am achten Spieltag mit einem 1:0-Sieg den VfR Mannheim vom Thron. 2011 Zuschauer waren beim Spitzenspiel in der Centus Arena dabei und sahen den goldenen Treffer von Sasa Maksimovic. Damit ist Aalen das einzige noch ungeschlagene Team der Oberliga BW.

Mit dem 1. CfR Pforzheim gab beim 2:5 in Backnang ein Aufstiegsaspirant überraschend Punkte ab. Türk. SV Singen schaffte nicht die Wende, verlor das Kellerduell beim FSV Bietigheim-Bissingen mit 0:3. Mit Gianluca Serpa, Volkan Bak, Dominik Emminger, Jonas Zimmermann, Daniel Niedermann und Mokhtar Boulachab standen sechs (!) Ex-Villinger in der Startelf des Schlusslichts, das eine Woche zuvor eine 0:8-Heimklatsche gegen den FC Nöttingen kassiert hatte. Am Sonntagabend verabschiedete sich Coach Engin Özdemir in Richtung Türkei. Serdar Yalcinkaya übernimmt den Oberligisten als Interimstrainer. Als Platzhalter für Ali Günes?

Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Nöttingen könnte es sein, dass dem SSV Reutlingen wieder einmal eine Zittersaison bevorsteht.

Fairplay & Zuschauer

Ein kurzer Blick nach einem knappen Viertel der Runde auf einige Statistiken. Pforzheim hat mit 20 Toren (FC 08: 18) die meisten Treffer bejubelt. Bester Torjäger mit sieben Treffern ist der Nullachter Marcel Sökler. Spitzenreiter Aalen stellt mit nur zwei Gegentoren (FC 08: 14) die beste Defensive der Oberliga BW. Aalen hat daheim noch keinen Punkt abgegeben, Singen und Denzlingen haben bisher im eigenen Stadion ersten einen Zähler geholt.

Überraschend führt Aufsteiger Türkspor Neckarsulm die Auswärtstabelle mit neun von zwölf möglichen Punkten an. Das mit Abstand fairste Team stellen die Nullachter, sie führen die Fairplay-Tabelle mit nur 13 Gelben Karten an. Die „bösen Buben“ der Liga kommen aus Gmünd. 1600 Zuschauer sahen bisher die Heimspiele des VfR Aalen, eher enttäuschende 587 (Rang 6) waren es beim FC 08. Die Heimpartien der TSG Backnang um den Ex-Villinger Fabio Santoro wollten bisher im Schnitt nur 124 Fans sehen.