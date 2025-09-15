FC 08 Villingen – Oberliga: Weshalb Marcel Yahyaijan über einen zeitnahen Rücktritt nachdenkt

Während 08-„Sportchef“ Marcel Yahyaijan einen Rücktritt nicht ausschließt, steckt Göppingen seit der Klotz-Entlassung in der Krise. In Singen herrscht Trainerchaos.
Oberliga Sportlich war es für den FC 08 Villingen eine erfolgreiche Woche: Lockerer Sieg im SBFV-Pokal, dann der überzeugende 3:1-Sieg beim FV Ravensburg. Doch auch abseits des Rasens müssen im Friedengrund die Weichen gestellt werden. Noch haben sich aber die (zerstrittenen) Vorstände nicht auf einen Termin für die Mitgliederversammlung geeinigt. Anfang, Mitte Oktober, so hört man, soll es zum „Showdown“ und zu den Abstimmungen kommen.