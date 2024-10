FC 08 Villingen Oberliga: Weshalb die U21 in Leinfelden die Negativserie beendet

Weshalb die U21 in Leinfelden die Negativserie beendet

1 Flavio Vogt (links) trug mit seinem fünften Tor zum dritten Sieg der U21 bei. Foto: Rohde

Erst der Coup der Regionalliga-Elf gegen Offenbach, dann der Dreier der Oberliga-U21 in Leinfelden. „Das war ein erfolgreiches Wochenende. Für unsere Jungs war es ein ganz wichtiger Sieg in Leinfelden“, betont Coach Daniel Miletic.









Oberliega Bereits am Vortag der Calcio-Partie stellten Coach Daniel Miletic und Torwart-Trainer Patrick Rominger klar: „In der Mannschaft stimmt es. Wir haben als Trainerteam trotz der Niederlagen Spaß. Es kommt jetzt eben darauf an, viele Gespräche zu führen, offen miteinander umzugehen und nicht aufzugeben. Die Oberliga ist eine anspruchsvolle Liga“, so Rominger.