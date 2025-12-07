FC 08 Villingen Oberliga: Viererpacker Mboob zerlegt im Türk-Derby Neckarsulm – dazu gibt es Rot

Was für ein Abschluss des Oberliga-Jahres 2025: Beim 5:2-Wahnsinn des Türk. SV Singen im Aufsteigerduell bei Türkspor Neckarsulm erzielt ein Ex-Nullachter einen Viererpack.
285 Zuschauer sahen am Samstag am Neckarsulmer Pichterich ein Aufsteigerduell, das in Erinnerung bleiben wird. Abdoulie Mboob brachte Singen nach 19 Minuten in Front, wenig später besorgte mit Cristian Giles ein weiterer ehemaliger Villinger den Ausgleich. Mboob legte in der 27. Minute nach und stellte mit seinen Treffern drei und vier (46., 50.) früh in der zweiten Hälfte die Weichen auf Sieg. Kurz vor der Pause hatte ein Neckarsulmer Rot gesehen.