FC 08 Villingen Oberliga: Viererpacker Mboob zerlegt im Türk-Derby Neckarsulm – dazu gibt es Rot

Was für ein Abschluss des Oberliga-Jahres 2025: Beim 5:2-Wahnsinn des Türk. SV Singen im Aufsteigerduell bei Türkspor Neckarsulm erzielt ein Ex-Nullachter einen Viererpack.

285 Zuschauer sahen am Samstag am Neckarsulmer Pichterich ein Aufsteigerduell, das in Erinnerung bleiben wird. Abdoulie Mboob brachte Singen nach 19 Minuten in Front, wenig später besorgte mit Cristian Giles ein weiterer ehemaliger Villinger den Ausgleich. Mboob legte in der 27. Minute nach und stellte mit seinen Treffern drei und vier (46., 50.) früh in der zweiten Hälfte die Weichen auf Sieg. Kurz vor der Pause hatte ein Neckarsulmer Rot gesehen.

Mit elf Treffern ist Mboob nun der zweitbeste Oberliga-Torjäger, und dies bei nur elf Einsätzen. Der Villinger Marcel Sökler kommt – wie Giles – auf zehn Treffer. Tasos Leonidis (12) führt das Feld an.

Damit beendet Singen das Fußballjahr 2025 nach einer bemerkenswerten Aufholjagd unter Trainerrückkehrer Ali Günes mit 26 Punkten als bester Aufsteiger auf dem achten Rang. Einen Platz besser ist der FC 08 mit 29 Zählern. Mannheim und Aalen (je 45) führen die Oberliga-Tabelle zur Winterpause an.

Auch der SV Oberachern (2:1 gegen den FSV Hollenbach) und der FSV Bietigheim-Bissingen (1:1 gegen den TSV Essingen) bestritten am Samstag Nachholspiele.

Für die Nullachter geht es am 21. Februar 2026 in Neckarsulm weiter.