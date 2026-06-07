FC 08 Villingen Oberliga: VfR Mannheim reicht in Pirmasens sogar eine knappe Niederlage
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Bereit zum Jubeln: Der VfR Mannheim hat in der Regionalliga-Aufstiegsrunde nun eine hervorragende Ausgangsposition. Foto: IMAGO/Herrmann

Die Badener können am Mittwoch den Aufstieg in die Regionalliga klarmachen. FKP verliert mit 1:4 am Sonntag überraschend klar in Eddersheim.

REGIONALLIGA-RELEGATON Der VfR Mannheim, Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg, steht am kommenden Mittwoch in Pirmasens vor dem „Endspiel“ um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Die Chancen des VfR stehen sehr gut. Mannheim reicht am Mittwoch sogar ein Unentschieden oder auch eine knappe Niederlage, um aufzusteigen. Im ersten Spiel der Dreierrunde gewannen die Mannheimer am vergangenen Donnerstag mit 4:1 gegen den FC Eddersheim.

 

Am Sonntag setzten die Eddersheimer ihrerseits ein Ausrufezeichen, als sie mit 4:1 den FK Pirmasens schlugen. Sollten die Mannheimer in die Regionalliga aufsteigen, wäre in der Oberliga Baden-Württemberg in der unteren Tabellenregion Türkspor Neckarsulm gerettet.

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Sicher aus der Oberliga müssen in die Verbandsliga der 1. Göppinger SV, FSV Bietigheim-Bissingen, der FSV Hollenbach und der FC Denzlingen absteigen. Schaffen die Mannheimer am Mittwoch in Pirmasens ihr Ziel, hätten sie ihre Favoritenrolle in dieser Aufstiegsrunde hervorragend erfüllt. Der VfR war vorher als stärkstes der drei Teams bewertet worden.

 