FC 08 Villingen Oberliga: VfR Mannheim reicht in Pirmasens sogar eine knappe Niederlage

1 Bereit zum Jubeln: Der VfR Mannheim hat in der Regionalliga-Aufstiegsrunde nun eine hervorragende Ausgangsposition. Foto: IMAGO/Herrmann Die Badener können am Mittwoch den Aufstieg in die Regionalliga klarmachen. FKP verliert mit 1:4 am Sonntag überraschend klar in Eddersheim.







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REGIONALLIGA-RELEGATON Der VfR Mannheim, Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg, steht am kommenden Mittwoch in Pirmasens vor dem „Endspiel“ um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Die Chancen des VfR stehen sehr gut. Mannheim reicht am Mittwoch sogar ein Unentschieden oder auch eine knappe Niederlage, um aufzusteigen. Im ersten Spiel der Dreierrunde gewannen die Mannheimer am vergangenen Donnerstag mit 4:1 gegen den FC Eddersheim.