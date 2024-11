1 Hinter dem Einsatz von Yunus Kulu (rechts), der die Woche über erkrankte und im Training fehlte, steht noch ein Fragezeichen. Foto: Holger Rohde

Im letzten Vorrundenspiel sind die Nullachter beim 1. FC Normannia Gmünd wieder in der Außenseiterrolle. Warum intern bei der U21 Unruhe herrscht.









1. FC Normannia Gmünd - FC 08 Villingen II (Samstag, 14.30 Uhr). Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge mit 13 Gegentoren peilen die Nullachter über eine gute Defensivleistung ein positives Ergebnis an. Bei den jüngsten beiden Auswärtspartien in Reutlingen (1:2) und Echterdingen (2:0) gelang dies über weite Strecken.