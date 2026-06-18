FC 08 Villingen Oberliga: Trainerknall – von Real Madrid zum Nullacht-Konkurrenten Pforzheim

Der Ex-Villinger Abwehrspieler Pablo Gil ist zurück in der Oberliga. Seine Karriere als Coach hat in Spanien optimal begonnen. Absolute Bereicherung für die Liga.
Der Villinger Oberliga-Konkurrent 1. CfR Pforzheim ist bei der Suche nach dem Trainernachfolger für Dirk Rohde fündig geworden. Es wird der Ex-Nullachter Pablo Gil, der in der Saison 2017/18 bei den Villingern ein großer Leistungsträger war und danach für zwei Jahre zur TSG Balingen wechselte. Gil sollte im Spätherbst 2022 sogar Trainer beim FC Bad Dürrheim werden, doch das Engagement kam nicht zustande.