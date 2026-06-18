FC 08 Villingen Oberliga: Trainerknall – von Real Madrid zum Nullacht-Konkurrenten Pforzheim

Der Ex-Villinger Abwehrspieler Pablo Gil ist zurück in der Oberliga. Seine Karriere als Coach hat in Spanien optimal begonnen. Absolute Bereicherung für die Liga.

Der Villinger Oberliga-Konkurrent 1. CfR Pforzheim ist bei der Suche nach dem Trainernachfolger für Dirk Rohde fündig geworden. Es wird der Ex-Nullachter Pablo Gil, der in der Saison 2017/18 bei den Villingern ein großer Leistungsträger war und danach für zwei Jahre zur TSG Balingen wechselte. Gil sollte im Spätherbst 2022 sogar Trainer beim FC Bad Dürrheim werden, doch das Engagement kam nicht zustande.

Der Spanier hat zuletzt seine Trainerkarriere in seinem Heimatland optimal begonnen. Der 37-Jährige verfügt mit der UEFA-Pro-Lizenz über die höchste Qualifikationsstufe für die Aufgabe.

Die letzten fünf Jahre verbrachte Pablo Gil in Fundaction Real Madrid und Getafe CF als Trainer und Technischer Direktor, um die Methodik und die Werte der beiden spanischen Spitzenclubs zu vermitteln.

Das sagt Pablo Gil

Pablo Gil wurde zuletzt wie folgt zitiert: „Mein Wechsel nach Deutschland war jetzt keine einfache Entscheidung. Das war vermutlich eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Aber ich möchte für mich und meine Familie in Deutschland etwas aufbauen. Ich möchte, dass mein dreijähriger Sohn hier aufwachsen kann. Er soll eine weitere Sprache lernen und die deutsche Mentalität kennenlernen.“

Der Kontakt der Pforzheimer zu dem früheren Nullachter kam über den CfR-Sportdirektor Giuseppe Ricciardi zustande. Ricciardi wollte Gil bereits vor Jahren als Spieler verpflichten.

Pablo Gil hat mit den Pforzheimern in der Oberliga viel vor: „Ich möchte hier ein Projekt beginnen und schnell den 1. CfR Pforzheim kennenlernen.“ Die Nordbadener zählen in der kommenden Oberliga-Saison wieder zu den Teams, die vorne in der Tabelle eine gute Rolle spielen könnten.