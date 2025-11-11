FC 08 Villingen Oberliga: Trainer-Knall in Reutlingen – Abstiegsgefahr ist zu groß geworden

Alexander Strehmel und sein Co-Trainer Daniel Bogdanovic müssen gehen. Das 1:5 bei Türk SV Singen brachte an der Kreuzeiche das Fass zum Überlaufen.

Der Oberligist SSV Reutlingen und die Verantwortlichen der ersten Mannschaft – Cheftrainer Alexander Strehmel und Co-Trainer Daniel Bogdanovic – haben nach gemeinsamen Gesprächen die sportliche Situation intensiv bewertet und sind zu der Überzeugung gelangt, dass für die Weiterentwicklung der Mannschaft ein neuer Impuls notwendig ist. In diesem Zuge endet die Zusammenarbeit mit beiden Trainern.

Noch kein Nachfolger in Sicht Das 1:5 der Reutlinger am vergangenen Sonntag bei Türk SV Singen und der damit verbundene Absturz auf den ersten Abstiegsplatz der Oberliga hatte das Fass beim Traditionsclub zum Überlaufen gebracht. In zehn Tagen sind die Reutlinger Gegner und Gastgeber des FC 08 Villingen.

„Es war uns wichtig, diese Entscheidung auf Basis einer nüchternen Analyse zu treffen. Wir wollen Stabilität schaffen, nicht kurzfristige Effekte. Unser Weg ist klar definiert, und die Maßnahmen, die wir nun ergreifen, dienen der langfristigen Weiterentwicklung des Vereins«, wird Sascha Schneider, der Vorsitzende des SSV Reutlingen auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Bis zur Winterpause soll auf dem Trainerstuhl zeitnah eine Interimslösung gefunden werden.