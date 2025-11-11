FC 08 Villingen Oberliga: Trainer-Knall in Reutlingen – Abstiegsgefahr ist zu groß geworden

Alexander Strehmel und sein Co-Trainer Daniel Bogdanovic müssen gehen. Das 1:5 bei Türk SV Singen brachte an der Kreuzeiche das Fass zum Überlaufen.
Der Oberligist SSV Reutlingen und die Verantwortlichen der ersten Mannschaft – Cheftrainer Alexander Strehmel und Co-Trainer Daniel Bogdanovic – haben nach gemeinsamen Gesprächen die sportliche Situation intensiv bewertet und sind zu der Überzeugung gelangt, dass für die Weiterentwicklung der Mannschaft ein neuer Impuls notwendig ist. In diesem Zuge endet die Zusammenarbeit mit beiden Trainern.