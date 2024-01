FC 08 Villingen Oberliga: Torjäger Marcel Sökler bleibt langfristig ein Nullachter

1 Marcel Sökler wird weiter für den FC 08 Villingen stürmen. Foto: Marc Eich

Große Freude beim FC 08 Villingen: Marcel Sökler verlängert (mündlich) beim Regionalliga-Anwärter seinen Vertrag. Der beste Torjäger der Oberliga BW entscheidet sich trotz weiterer Angebote für den Tabellenzweiten vom Friedengrund.









Wird Villingens großer Unterschiedsspieler Marcel Sökler in der Restsaison noch das 08-Trikot tragen? Ausgerechnet Villingens Direktkonkurrent in der Oberliga im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg, die SG Sonnenhof Großaspach, sowie auch Drittligist Waldhof Mannheim waren am Top-Stürmer dran.