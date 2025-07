FC 08 Villingen Oberliga: Torjäger, Dauerbrenner und Erfolgstyp

1 Ein Powerman: Die ersten Trainingseinheiten in Villingen unter Coach Steffen Breinlinger haben Fabio Pfeifhofer schon richtig Spaß gemacht. Foto: Roland Sigwart Was Villingens neuen Stürmer Fabio Pfeifhofer alles auszeichnet. Nach sechs Jahren beim FC Holzhausen „war es Zeit für eine neue Herausforderung“.







Turbulent-schöne Tage für Fabio Pfeifhofer. Mit dem FC Holzhausen wäre der neue 08-Stürmer vor anderthalb Wochen fast in die Oberliga aufgestiegen. Es folgte mit seinem bisherigen Team die Abschlussfahrt nach Mallorca. Am vergangenen Freitag startete der 27-Jährige mit seinem neuen Verein im Friedengrund in die Saison-Vorbereitung und zeigte sich nach der ersten Trainingseinheit unter Coach Steffen Breinlinger beeindruckt: „Es ist alles sehr gut strukturiert, Tempo und Intensität sind noch einmal höher als in Holzhausen. Die Jungs haben mich sehr gut aufgenommen.“ Fabio Pfeifhofer – willkommen beim FC 08 Villingen.