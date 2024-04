1 Trainer Mario Klotz und Torwart Dennis Klose wollen den Aufstieg in die Regionalliga und den Pokalsieg feiern. Foto: Eibner//Sven Pries

Während sich die drei Meisterschafts-Topfavoriten aus Villingen, Großaspach und Göppingen am 28. Oberliga-Spieltag keine Blöße gaben, kämpft die halbe Liga noch um den Klassenerhalt. 08-Torwart Dennis Klose verrät seinen großen Traum.









Martin Braun, Ex-Coach des FV 08 Villingen und bald auf dem Trainerstuhl des Oberliga-Kontrahenten FV Ravensburg, brachte am Samstagnachmittag in der MS Technologie-Arena das packende Aufstiegsrennen in der höchsten Fußball-BW-Amateurklasse auf den Punkt: „Das ist extrem spannend. Es ist gut möglich, dass erst am letzten Spieltag die Entscheidungen fallen.“