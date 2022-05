1 Mokhtar Boulachab, Frederick Bruno und Mauro Chiurazzi (von rechts) würden gerne in Freiberg einen Überraschungssieg bejubeln. Foto: Marc Eich

Zweiter Versuch, gleiche Ausgangssituation: Villingen hofft am Mittwochabend (18.30 Uhr) auf einen Coup beim Oberliga-Spitzenreiter aus Freiberg. Anfang April war die Partie aufgrund eines Wintereinbruchs ausgefallen.















Link kopiert

Klar, Marcel Yahyaijan macht zunächst auf die enorme Offensivpower der Freiberger aufmerksam. Kapitän Marco Grüttner (27 Tore), Marcel Sökler (19) und Co. haben nach 32 Spielen bereits 96 Tore bejubelt, könnten also ausgerechnet gegen die Nullachter mit einem Viererpack die 100 vollmachen. "Wir wollen aber natürlich gar kein Gegentor kassieren", möchte sich der Villinger Coach gegen den "brutalen" Angriff einen Plan überlegen.

Der Matchplan

Wie könnte dieser aussehen? Eine Grundvoraussetzung, dass die Nullachter nach den Stuttgarter Kickers – 1:1 im März – auch das zweite Überteam der Oberliga ("Die arbeiten ja unter Profibedingungen") ärgert, sei "volle Konzentration von der ersten Sekunde" an. Wichtig sei aber auch, dass sich der Außenseiter nicht nur auf die Defensivarbeit beschränkt. "Wir sind immer für ein Tor gut", hofft der 08-Übungsleiter am Mittwochabend auf einen Coup. Sollten die Nullachter der Truppe von Neu-Coach Ramon Gehrmann ("Seine Handschrift ist schon zu erkennen, er setzt mehr auf fußballerische Lösungen") eine Pleite beibringen, wäre dies die zweite (!) Niederlage der Freiberger in den vergangenen 45 Spielen.

Der Kader

Dabei wird Marcel Yahyaijan auf den Kader setzen (müssen), der zuletzt gegen Rielasingen zu einem 1:1 kam. "Es spielen derzeit fast immer die gleichen 12, 13 Spieler", vermisst der 29-Jährige in der letzten "englischen Woche" der Saison 2021/22 die personellen Alternativen. Spielmacher Erich Sautner kam zuletzt zwar zu Kurzeinsätzen, doch "ihm fehlt einfach noch eine normale Trainingswoche". In Freiberg sollen aufgrund der Engpässe wieder zwei, drei U21-Spieler auf der Bank sitzen.

Der Gegner

"Das war eine optimale Woche", freut sich Marco Grüttner über die sechs Punkte aus den Spielen am Mittwoch beim Freiburger FC (5:2) und am Samstag gegen Ilshofen (4:1). Um so schöner war es für den SGV, dass zeitgleich die Stuttgarter Kickers nur einen von den sechs möglichen Zählern holten, die Freiberger damit mit zwei Punkten Vorsprung wieder die Tabellenführung übernahmen. "Wir haben es nun also wieder selbst in der Hand", weiß aber der Sportliche Leiter des neuen Spitzenreiters, dass sich der Sport- und Gesangsverein in den letzten sechs Saisonspielen "keinen weiteren Patzer" erlauben darf, will Freiberg am 4. Juni den Direktaufstieg in die Regionalliga feiern. "Und das ist unser Ziel", erwartet der Spielführer also auch am Mittwochabend im heimischen Wasenstadion gegen die Nullachter einen Dreier. "Das wird aber alles andere als einfach. Villingen steht kompakt, schaltet gut um und verfügt über sehr schnelle Stürmer", denkt Grüttner vor allem an den zehnfachen 08-Torschützen Ibrahima Diakité.

Der beste Torjäger der Oberliga

17 Treffer mehr, also 27, hat der frühere Zweitliga-Profi erzielt. Doch auf die Kanone schielt der derzeit beste Torschütze der baden-württembergischen Oberliga nicht wirklich. "Es ist schön, wenn ich dem Team mit Toren helfen kann. Viel wichtiger ist aber, dass wir aufsteigen", geht Grüttner davon aus, dass sich in der Saison 2022/23 die Freiberger nicht mehr mit den Nullachtern messen. "Wenn man die Neuverpflichtungen der Villinger anschaut, dann ist klar, dass diese in der kommenden Runde etwas vor haben", betont Marco Grüttner.