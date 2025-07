1 Ein besonderer Trainingsgast in diesen Wochen beim FC 08: Der Niedereschacher Profi Nico Hug (hier noch im Trikot des Hallescher FC) hält sich fit und hält Ausschau nach neuen höherklassigen Angeboten. Foto: Eibner Der Nullacht-Coach zieht nach den ersten drei Wochen eine Zwischenbilanz und sagt: „Unser Torabschluss ist noch eine Baustelle.“ Er ist von Gian-Luca Feißt überzeugt.







2:0 am Freitag in Konstanz, ein 10:0 gegen die Schwarzwald-Auswahl am Samstag in Furtwangen – der FC 08 biegt nun in seine zwei letzten Vorbereitungswochen vor dem Oberliga-Start (Freitag, 1. August, daheim gegen den SSV Reutlingen) ein.