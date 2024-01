1 Mario Klotz (Mitte) freut sich auf die erste komplette Trainingswoche als 08-Trainer. Foto: Marc Eich

Nach einem Spinning-Kurs sowie einem gemeinsamen Essen mit den Vorständen und Teilen des neuen Beirates wartet auf die Nullachter nun die erste komplette Vorbereitungswoche. Diese endet mit der Testspielpremiere von Coach Mario Klotz.









Der 39-Jährige ist am Montag gut drauf. Dies liegt nur an einem aus seiner Sicht perfekten Samstag mit einer Fitness-Einheit im IZUMI-Center sowie dem anschließenden Essen in der Vereinsgaststätte, sondern auch an den Wettervorhersagen.