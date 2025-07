SSV-Coach Alexander Strehmel möchte mehr Gewinner-Mentalität in der Kabine. Nach dem Pokalsieg in Zimmern gab es vor dem Start in Villingen einiges aufzuarbeiten.

120 Jahre alt ist der SSV Reutlingen nun geworden. Ihr Fest-Programm zum Jubiläum verteilten die Reutlinger in den vergangenen Monaten auf mehrere Wochenenden.

Der 1. FC Kaiserslautern und der FC St. Gallen schauten in alter Verbundenheit Anfang Juli beim Blitzturnier an der Kreuzeiche vorbei. Am vergangenen Wochenende trug der VfB Stuttgart sein Testspiel gegen Celta Vigo in Reutlingen aus.

Der Ex-Zweitligist Reutlingen bewegt sich nach vielen von wirtschaftlichen und sportlichen Sorgen geprägten Jahren im Mittelmaß des Fußball-Business. In der vergangenen Saison war es in der Oberliga ein neunter Platz. In den Jahren zuvor musste der SSV sogar bangen, nicht in die Verbandsliga abzusteigen.

Unter Trainer Alexander Strehmel (57/früher Profi beim VfB Stuttgart, in Augsburg und Unterhaching), der am 15. Oktober 2024 übernahm, soll sportliche Stabilität beim Traditionsclub einkehren.

Vorbereitung und Ziele

Die Vorbereitung, so Strehmel, „ist für uns mit Licht und Schatten durchwachsen gelaufen“. Auch wenn sein Team am vergangenen Dienstag mit einem klaren 4:1 beim SV Zimmern die dritte WFV-Pokalrunde erreichte, passte dem früheren U20-Nationalspieler beim Blick auf die Leistung seines Teams einiges nicht: „Wir haben Zimmern zu viele Chancen gelassen, müssen intern bis zum Spiel in Villingen einiges besprechen“.

Mit dem Nachrücken von vier U19-Spielern in den Oberliga-Kader ist klar, wo es in Zukunft für den SSV hingehen soll. Die Reutlinger wollen vermehrt auf Talente aus der Region setzen. Das Budget wird bescheiden bleiben. Mit Onesi Kuengienda (nach Bietigheim) haben die Württemberger ihren Torjäger im Sommer verloren.

Die Saisonzielsetzung ist bescheiden: Ein stabiler Mittelfeldplatz soll es sein.

Wie Alexander Strehmel den FC 08 einschätzt

Alexander Strehmel beobachtete den FC 08 am vergangenen Sonntag beim 4:1-Testspielsieg gegen die TSG Balingen: „Villingen hat wieder eine gute und homogene Mannschaft mit viel höherklassiger Erfahrung. Außerdem ist Marcel Sökler natürlich der Torjäger bei ihnen.“

Wie es der Reutlinger Coach am Freitag mit seinem Team angehen möchte? „Spielerisch ist der FC 08 besser. Deshalb müssen wir von Beginn an über den Kampf kommen und eben unsere Stärken einsetzen. Wir brauchen in Villingen eine sehr gute Leistung, um zu punkten.“

Die Neuzugänge

Marlon Gangloff (SSV Vorsfelde), Nedim Pepic (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Oskar Prokupchuk (1. FC Kaiserslautern II), Willie Sauerborn (VfR Aalen), Noah Elias Maurer, Elia Reichhardt, Lino Kuhn, Johannes Wally (alle aus der eigenen U19).