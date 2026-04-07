FC 08 Villingen Oberliga: Rekordverdächtig – Singen holt Coach Nummer 6, Termin für Pokalkracher steht

Während der Türk. SV Singen den sechsten Trainer der Oberliga-Saison vorstellt, fiebert WFV-Verbandsligist FC Holzhausen dem Pokalkracher gegen die Stuttgarter Kickers entgegen.
Oberliga: Mit diesem Sextett könnte man Volleyball spielen, doch es geht um die Trainerhistorie des Türk. SV Singen in dieser Oberliga-Saison 2025/26: Christian Mendes, Engin Özdemir, Serdar Yalcinkaya, Ali Günes, Hakan Karaosman und nun Slobodan Maglov – der abstiegsgefährdete Oberligist präsentiert schon seinen sechsten Trainer der laufenden Runde.