FC 08 Villingen Oberliga: Rekordverdächtig – Singen holt Coach Nummer 6, Termin für Pokalkracher steht

Während der Türk. SV Singen den sechsten Trainer der Oberliga-Saison vorstellt, fiebert WFV-Verbandsligist FC Holzhausen dem Pokalkracher gegen die Stuttgarter Kickers entgegen.

Oberliga: Mit diesem Sextett könnte man Volleyball spielen, doch es geht um die Trainerhistorie des Türk. SV Singen in dieser Oberliga-Saison 2025/26: Christian Mendes, Engin Özdemir, Serdar Yalcinkaya, Ali Günes, Hakan Karaosman und nun Slobodan Maglov – der abstiegsgefährdete Oberligist präsentiert schon seinen sechsten Trainer der laufenden Runde.

Mit Maglov, der schon früher beim Türk. SV Singen tätig war, soll nicht nur der Klassenerhalt geschafft werden, sondern beim „FC Hollywood des Hegaus“ soll auch endlich wieder Kontinuität einkehren.

Neuer Trainer

Trainer-Neuigkeiten gibt es auch von der SG Dettingen-Dingelsdorf. Toni Fiore Tapia wird ab dem Sommer den Landesliga-Kontrahenten des FC Königsfeld, des FC Pfaffenweiler und des SV Aasen übernehmen. Die Dettinger sind stark abstiegsgefährdet.

WFV-Halbfinalkracher

Weiter stehen nicht nur in Südbaden die Pokal-Halbfinals auf dem Programm, der FC 08 Villingen erwartet am kommenden Dienstag ab 19 Uhr Oberliga-Kontrahent FC Denzlingen, sondern auch in Württemberg. Dabei geben die Stuttgarter Kickers am 29. April (17.30 Uhr) ihre Visitenkarte im Panoramastadion des Verbandsligisten FC Holzhausen ab.

Bereits am Dienstag, 14. April, kommt es im Backnanger Etzwiesenstadion zum Duell zwischen Oberligist TSG und dem Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach.