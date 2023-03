1 19. Minute: 08-Torwart Dennis Klose ist gegen den Schuss von Stephane Dzikang Njike chancenlos. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen hat am Samstag das erste Spiel nach der Freistellung von Marcel Yahyaijan gegen den alten Südbaden-Rivalen aus Offenburg mit 1:2 (0:1) verloren. Matthias Uhing soll auch am kommenden Wochenende auf der Trainerbank sitzen.









Matthias Uhing, Christian Leda und Sportvorstand Denis Stogiannidis hatten sich im Vorfeld genau überlegt, mit welcher Startelf und mit welcher Taktik die Nullachter das im Abstiegskampf enorm wichtige Derby gegen den OFV angehen wollen. „Zwangsweise bedeutet ein Trainerwechsel personelle und fußballerische Veränderungen“, sagte Uhing. „Wir wollen den Schwung von vier Punkten aus zwei Spielen mitnehmen“, betonte OFV-Coach Sascha Ruf.

Personalien & Taktik

Das Villinger Interimstrio veränderte im Vergleich zum jüngsten 1:1 beim FC Nöttingen die Anfangsformation auf zwei Positionen. Für Jonas Busam und Fabio Liserra durften Maxime Foulon und Ergi Alihoxha von Beginn an auf dem Friedengrund-Kunstrasen ihr Können zeigen. Fast noch wichtiger: Uhing und Co. entschieden sich für eine deutliche offensivere Grundausrichtung. Mehr Ballbesitz war das Ziel.

Die erste Halbzeit

Nach einer Gedenkminute für Dirk Brünker sahen die 706 Zuschauer zunächst einen 18 Meter-Schuss des Offenburgers Jonas Pies (9.). 08-Torwart Dennis Klose musste aber nicht eingreifen. Trotz der neuen Spielidee dauerte es bis zur 17. Minute, bis die Nullachter gefährlich vor dem OFV-Tor auftauchten. Keeper Alexandre Nagor entschärfte nicht nur den Freistoß von Kapitän Tevfik Ceylan und den Nachschuss von Frederick Bruno, sondern bejubelte wenig später nach einem Fehler von Nico Tadic das 1:0 der Gäste durch Stephane Dzikang Njike (19.). Klose war machtlos. Fast hätte Jean-Gabriel Dussot (25.) den nächsten Patzer der Villinger Defensive genutzt. Zweikampfverhalten, Passspiel, Spielaufbau und Chancen - die selbstbewussten Ortenauer waren in den ersten 45 Minuten einfach besser. Fast hätte Marco Petereit (40.) noch den zweiten Treffer gegen fast nur reagierende Villinger nachgelegt. Diese hatten aber Pech, dass ein Kopfball von Matthias Stüber (44.) kurz vor der Linie geklärt wurde. Noch spektakulärer war die Rettungstat von Tim Zölle per Fallrückzieher (45.). Klose war schon geschlagen.

Die zweite Halbzeit

Coach Matthias Uhing reagierte auf die enttäuschende erste Halbzeit, brachte Youngster Samet Yilmaz und Jonas Busam für Maxime Foulon und Tim Zölle. Dann schnappte sich Ibrahima Diakité (48.) die Kugel, zirkelte den Ball aus 18 Metern unhaltbar zum 1:1 ins Netz. Nach dem elften Saisontreffer der Villinger „Lebensversicherung“ schien ein kleiner Ruck durch den Gastgeber zu gehen. Doch dann vollendete ausgerechnet der Ex-Nullachter Ryan Hertrich (63.) überlegt eine schöne Kombination aus kurzer Entfernung zur erneuten Führung der Offenburger. Auf der anderen Seite wurde ein Tadic-Versuch (69.) im letzten Moment geblockt. Nach 75 Minuten kam Mokhtar Boulachab für den verwarnten Georgios Pintidis, danach Dominik Emminger (81.) für Matthias Stüber. Doch der 2:2-Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Nach dieser insgesamt verdienten Derbyniederlage sind die Nullachter endgültig mitten im Abstiegskampf angekommen. Der OFV hat nur noch drei Punkte weniger auf dem Konto.

Die schnellen Stimmen

Matthias Uhing meinte nach der Niederlage: „Das war ein richtiger Nackenschlag. Wir hatten nach dem 1:1 eine gute Phase, haben aber unsere Chancen nicht konsequent genug genutzt. Das 1:2 war kein ungerechtes Ergebnis.“ OFV-Trainer Sascha Ruf freute sich: „Unter dem Strich – so denke ich – gehen die drei Punkte in Ordnung.“

So geht es weiter

Werden Uhing und Leda nun weiter das Team betreuen? „Wir dürfen jetzt nicht in Aktionismus verfallen“, meinte Sportvorstand Denis Stogiannidis . Matthias Uhing werde auch am kommenden Samstag beim Spiel in Bissingen auf der Trainerbank sitzen. „Ich habe jetzt keine Veranlassung, noch einmal zu reagieren.“ „Es geht um die beste Lösung für den Verein, nicht um mich oder andere Personen“, betonte Matthias Uhing.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Albrecht, Zölle (46. Busam), Bruno, Stüber (81. Emminger) – Tadic, Pintidis (75. Boulachab), Alihoxha, Foulon (46. Yilmaz), Ceylan, Diakité.

Offenburger FV: Nagor - Hirth, Hertrich, Leopold, Tsolakis, Feger (83. Leist), Dussot. Petereit (66. Prieto), Pies (57. Beiser-Biegert), Kehl, Dzikang Njike (80. Bandle).

Tore: 0:1 Dzikang Njike (19.), 1:1 Diakité (48.), 1:2 Hertrich (63.).

Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich).Gelbe Karten: Tadic/Kehl, Pies.

Zuschauer: 706.