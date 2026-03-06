FC 08 Villingen Oberliga: Nullachter warten weiter auf die Strafe für Kapitän Nico Tadic

1 Nach seiner Roten Karte in der 62. Minute gegen Pforzheim ist immer noch nicht klar, wie lange 08-Kapitän Nico Tadic (rechts) gesperrt wird. In Oberachern am Samstag muss er jedenfalls zuschauen. Foto: Marc Eich Vor dem Gastspiel in Oberachern (Samstag, 14.30 Uhr) besteht immer noch keine Klarheit, wie lange der 08-Mittelfeldspieler gesperrt wird. Neuer Coach in Denzlingen.







Noch immer nicht ist klar, wie lange Villingens Kapitän Nico Tadic gesperrt wird. Die 08-Verantwortlichen um Sportdirektor Marcel Yahyaijan hatten bis Freitagabend noch keine Mitteilung vom WFV-Sportgericht vorliegen. In der 62. Minute im vergangenen Heimspiel gegen Pforzheim hatte Tadic eine fragwürdige Rote Karte gesehen. Im Gastspiel an diesem Samstag in Oberachern (14.30 Uhr) wird der Routinier auf jeden Fall nicht spielen können.