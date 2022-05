1 08-Mittelfeldspieler Tevfik Ceylan (vorne, schwarzes Trikot) gewinnt den Zweikampf gegen den Freiberger Lukas Hoffmann. Foto: Eibner

Der Plan war gut, ging aber am Ende nicht ganz auf. Der FC 08 Villingen unterlag am Mittwochabend auswärts dem Tabellenführer SGV Freiberg knapp mit 1:2 (0:2).















Link kopiert

"Wir sind immer für ein Tor gut", hatte 08-Übungsleiter Marcel Yahyaijan im Vorfeld der Partie auf einen Coup gehofft. "Das war eine optimale Woche", wollte SGV-Kapitän Marco Grüttner nach den Siegen beim Freiburger FC (5:2) und gegen Ilshofen (4:1) die "englische Woche" veredeln. "Wir dürfen uns in der Restsaison keinen Patzer mehr leisten", stellte der Freiberger mit Blick auf den Titelzweikampf mit den Stuttgarter Kickers weiter klar.

Die Personalien

Marcel Yahyaijan hatte seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 1:1 gegen Rielasingen/Arlen nicht verändert. Ramon Gehrmann, der neue Coach der Freiberger, setzte vor allem auf die Offensivpower um eben Marco Grüttner (27 Tore) und Marcel Sökler (19).

Aufgrund eines Gewitters musste die Partie am Mittwochabend zehn Minuten später beginnen. Das Spiel wurde von teilweise von starkem Dauerregen begleitet.

Erste Halbzeit geht an Freiberg

Und der Tabellenführer machte sofort Druck. 08-Keeper Ibrahimi Sy hatte bereits in den ersten Minuten viel zu tun. Marcel Kehl-Gomez (10.) hatte Pech mit seinem Pfostenschuss. Zwei Zeigerumdrehungen später traf jedoch Marcel Sökler aus zwölf Metern Distanz zur 1:0-Führung der Gastgeber.

In den Folgeminuten besaßen die Württemberger zwar weiterhin mehr Spielanteile, doch klare Chancen gab es für die Hausherren nicht so viele.

Dies änderte sich nach 34 Minuten, als Top-Torjäger Marco Grüttner – etwas leichtfertig – eine gute Möglichkeit über die Villinger Latte setzte. Doch in der 35. Minute lag Freiberg mit 2:0 vorne. Immer mehr der Tabellenführer im Spiel nach vorne das Tempo anzog, war die gesamte Klasse des Teams von Trainer Ramon Gehrmann deutlich erkennbar. Und so schloss Grüttner einen schnellen Angriff des SGV zum 2:0 ab. Erst nach 41 Minuten musste Freibergs Keeper Yannick Thermann erstmals reagieren, als ein Freistoß von Tevfik Ceylan gut aufs Freiberg-Gehäuse.

FC 08 steigert sich im zweiten Durchgang immer mehr

Zur Pause führten die Gastgeber verdient mit 2:0 – insgesamt war der FC 08 in der ersten Halbzeit zu passiv gewesen. "Wir haben bisher nicht so schlecht gespielt, aber bei Freiberg merkt man eben die große Klasse im Spiel mit und gegen den Ball. Wir dürfen uns in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viele Fehlpässe erlauben", forderte 08-Coach Marcel Yahyaijan bei der Pausenbesprechung.

Nach dem Wiederbeginn lief zunächst der gleiche Spielfilm. Freiberg agierte mit einem aggressiven Offensiv-Pressing – der FC 08 konnte zunächst weiterhin nach vorne für keine Entlastung sorgen. In der 57. Minute musste Mauro Chiurazzi nach einem Zweikampf verletzungsbedingt ausscheiden – für ihn kam Tim Zölle.

Ibrahima Diakité verkürzt auf 1:2

In der 61. Minute hatte Marco Grüttner das mögliche 3:0 für Freiberg auf dem Fuß – doch 08-Keeper Ibrahima Sy klärte mit einer klasse Reaktion zur Ecke.

In der 79. Minute gelang dem FC 08 der 1:2-Anschluss durch Ibrahima Diakité (11. Saisontreffer). Und nun waren die Villinger richtig gut in der Schlussphase drin. Doch die Angriffe der Gäste führten nicht mehr zum Ausgleich. Um 20:29 Uhr jubelte der SGV Freiberg über einen am Ende hart erkämpften Sieg.

Die schnelle Stimme

08-Coach Marcel Yahyaijan meinte nach der Partie im Wasenstadion: "Die erste Halbzeit war ordentlich von uns. Im zweiten Durchgang haben unsere Einwechselspieler gute Akzente gesetzt. In der Summe haben wir uns gut verkauft, aber Freiberg hat eben eine sehr starke Mannschaft."

Die Statistik

SGV Freiberg: Thermann – Mauersberger (70. Kutlu), Rinaldi (74. Berisha), Velagic, Burkhardt, Ikpide, Kehl-Gomez (46. Zinram), Grüttner, Mistl, Sökler.

FC 08 Villingen: Sy – Bruno, Ovuka, Chiurazzi, Tadic (62. Spät) – Busam (69. Liserra), Boulachab, Albrecht, Ceylan – K.Yahyaijan (75. Yilmaz), Diakité.

Tore: 1:0 Sökler (12.), 2:0 Grüttner (36.), 2:1 Diakité (79.).

Schiedsrichter: Marco Ottl (Oberpolling).

Zuschauer: 100.Gelbe Karten: Kehl-Gomez, Velagic (beide Freiberg) – Tadic, Busam (beide FC 08).

Für die Villinger geht es am Samstag in der Oberliga mit dem Auswärtsspiel in Neckarsulm weiter.