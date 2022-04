7 34. Minute: 08-Torwart Ibrahima Sy hält den Elfmeter von Laurin Tost. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen hätte am Samstag im brisanten Südbaden-Derby gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen drei Punkte verdient gehabt, doch am Ende eines intensiven Oberliga-Spiels hieß es 1:1 (1:1).















Das Hinspiel an der Rielasinger Talwiese hatten die Nullachter im vergangenen Oktober mit 1:2 verloren. "Das ist schon ein besonderes Spiel, das wir natürlich für uns entscheiden wollen", hatte Gästecoach Michael Schilling im Vorfeld betont. "Wir möchten die englische Woche mit dem dritten Sieg veredeln", wollte 08-Trainer Marcel Yahyaijan nach dem 2:1 in Linx und dem 1:0 in Dorfmerkingen in der heimischen MS Technologie-Arena nachlegen.

Die Personalien

700 Zuschauer sahen im Villinger Friedengrund, dass Yahyaijan seine Startelf im Vergleich zum Spiel am Mittwoch in Linx auf einer Position umgestellt hatte. Für den angeschlagenen Daniel Wehrle begann Mokhtar Boulachab. Mit Frederick Bruno stand ein Ex-Rielasinger – einer von gleich sieben 08-Eigengewächsen – in der Villinger Startformation, bei den Gästen war es mit Gianluca Serpa ein früherer Nullachter. Mit Dennis Klose stand zudem die zukünftige Nummer 1 des FC 08 im Rielasinger Gehäuse.

Die erste Halbzeit

Der Torwart sah eine hitzige Anfangsphase. FIFA-Schiedsrichterin Karoline Wacker hatte einiges zu tun, brachte aber auch mit frühen gelben Karten Ruhe ins Spiel. In diesem waren die Villinger die aktivere Mannschaft, doch der letzte Pass fand zu selten einen Abnehmer. Als Mauro Chiurazzi den Ball im eigenen Strafraum an die Hand bekam, zeigte Wacker auf den Punkt – und dem 08-Innenverteidiger den gelben Karton. Der Ex-Schalker Laurin Tost schnappte sich das Leder, doch der Villinger Goalie Ibrahima Sy (34.) parierte glänzend. Vier Minuten später setzte sich Ibrahima Diakité elegant und dynamisch im Rielasinger Sechzehner durch. Im folgenden Getümmel behielt Mokhtar Boulachab die Übersicht, brachte die Nullachter überlegt mit 1:0 in Führung. Diese hielt allerdings nur 120 Sekunden, da Nico Kunze – abseitsverdächtig – eine Unaufmerksamkeit der Villinger Defensive zum Ausgleich ausgenutzt hatte. Es sollte die letzte Möglichkeit der Gäste gegen sonst stark gegen den Ball arbeitende Nullachter gewesen sein.

Die zweite Halbzeit

Villingen dominierte in der zweiten Hälfte klar das Geschehen, doch die Vorteile in Sachen Ballbesitz wurden nicht konsequent genug zu Chancen genutzt. Marcel Yahyaijan brachte nach 57 Minuten Spielmacher Erich Sautner für Torschütze Boulachab. Als der agile Tevfik Ceylan Pech mit einem Lattenknaller hatte, wurde Diakité (70.) beim Nachschuss unsanft bedrängt, doch der Elferpfiff blieb aus. Dagegen unterband die sonst gute Schiedsrichterin in der 88. Minute das Spiel. Der durchgebrochene Sautner war aber klar nicht im Abseits gestanden. Zuvor hatte Chiurazzi (77.) bei einem Kopfball fast seinen achten Saisontreffer erzielt. Es blieb beim aus Rielasinger Sicht glücklichen 1:1.

Die schnelle Stimmen

"Das war ein intensives Derby. Ich bin in der Summe mit dem Punkt nicht zufrieden. Wir haben über die 90 Minuten extrem gut gegen den Ball gearbeitet. Leider hat – wieder einmal – ein wenig das Spielglück gefehlt", bilanzierte 08-Trainer Marcel Yahyaijan. Michael Schilling, der Coach der Rielasinger, meinte: "Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Wir wollten mutig sein, haben es 60 Minuten lang sehr gut gemacht."

Die Statistik

FC 08 Villingen: Sy – Bruno, Ovuka, Chiurazzi, Tadic – Busam, Boulachab (57. Sautner), Albrecht, Tadic, Ceylan – K.Yahyaijan, Diakitè.1. FC Rielasingen/Arlen: Klose – Rasmus, Compagnucci, Tost, Serpa, Bertsch, Schmidke, Kunze (72. Adrovic), Malaj (80. Schiffner), Malonga (90. Sagmeister), Ibrahimi.Tore: 1:0 Boulachab (38.). 1:1 Kunze (40.).Schiedsrichterin: Karoline Wacker (Großerlach). Gelbe Karten: Chiurazzi, Bruno/Kunze, Bertsch. Zuschauer: 700.