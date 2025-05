Nicht nur Tim Zölle zieht ein neues Trikot an

1 Tim Zölle wird das 08-Trikot ausziehen. Der Abwehrmann wechselt zum FC Holzhausen. Foto: Eibner-Pressefoto Tim Zölle, ein echtes Urgestein des FC 08 Villingen, hat einen neuen Verein. Das Transferkarussell dreht sich in den Ligen weiter schnell.







Der 26-Jährige Zölle wechselt zum Verbandsligisten FC Holzhausen. Für den FC 08 stand er in der Saison 2024/25 in 22 Regionalligaspielen auf dem Platz und lief auch über 90 Minuten im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim auf. Mit seinen 1,90 Meter bringt der gelernte Innenverteidiger Gardemaß mit. Schon in der Jugend trug er das Trikot der 08er.