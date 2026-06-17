FC 08 Villingen – Oberliga-News: Nach dem Rückbau – so viele Fans dürfen in die MS Technologie-Arena

Während der FC 08 trotz des Tribünen-Rückbaus weiter mehr als 5000 Fans in der MS Technologie-Arena begrüßen darf, gelingt dem Oberliga-Kontrahenten TSV Essingen ein Transfercoup.

Trotz des Rückbaus der Stehtribüne unterhalb der Videowall ist die Villinger MS Technologie-Arena weiter für echte Highlight-Spiele gerüstet. „Für den Regelbetrieb ist eine Kapazität im Stadion von maximal 5000 Personen vorgesehen. Bei einer höheren Besucherzahl greift die Versammlungsstättenverordnung. Ein DFB-Pokalspiel oder ein anderes Spiel, bei dem mehr als 5000 Personen zu erwarten sind, kann auch weiterhin im Rahmen einer Einzelgenehmigung mit geeigneten Begleitmaßnahmen stattfinden“, teilt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, auf unsere Nachfrage mit.

Unsere Empfehlung für Sie Bagger in der MS Technologie-Arena Maroder Zustand – Stadt baut Fußballstadion des FC 08 Villingen zurück 6800 Fans sahen vor gut zwei Jahren das DFB-Pokal-Spiel des 1. FC Heidenheim beim FC 08. Viele Anhänger standen dabei im Gästeblock unterhalb der Videowall. Das ist nun Vergangenheit. Vielleicht gibt es ja schon eine Einzelgenehmigung, wenn am 25. Juli (15 Uhr) Delay Sports um die Streamer Elias Nerlich und Sidney Friede in den Villinger Friedengrund kommt. Der Club aus der Hauptstadt hat in vier Jahren vier Aufstiege in Folge perfekt gemacht und spielt ab dem Sommer in der Landesliga Berlin. Der Kultclub hat mittlerweile schon 582.000 Follower auf Instagram.

TSV Essingen

„Hallo liebe Essinger. Ich heiße David Braig und komme von den Stuttgarter Kickers. Ich freue mich richtig auf die neue Aufgabe. Ich habe richtig Bock darauf und glaube, dass es richtig geil wird“, verkündet der langjährige Leistungsträger der Degerlocher seinen Wechsel von der Regionalliga Südwest zum Oberligisten TSV Essingen.

Die Stehtribüne unter der Videowall wird derzeit zurückgebaut. Foto: Wiedemann

Der Stürmer (34) soll beim Vorjahresfünften um Coach Simon Köpf eine tragende Rolle einnehmen, ist der Königstransfer der Essinger. David Braig trug in 161 Spielen das Kickers-Trikot und erzielte 57 Tore für die Blauen. Zuvor stürmte er für den SSV Ulm.

Türk. SV Singen

Auch der Türkische SV Singen hat einen neuen Spieler verpflichtet: „Mit Marvin Knapper verstärkt ein außergewöhnliches Talent unsere Mannschaft. Der Offensivspieler sammelte wertvolle Erfahrungen in den Nachwuchsleistungszentren des VfB Stuttgart und der Stuttgarter Kickers und konnte sich zudem als Auswahlspieler auf Verbandsebene beweisen. Wir freuen uns auf seinen Einsatz und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in unseren Farben“, teilt der Oberligist auf Instagram mit. Weiter verstärkt Levent Mecü den Oberligisten.

Dagegen wird Josip Barjasic den Club verlassen. Er wechselt vom Türk. SV Singen in die U23 des SC Freiburg.