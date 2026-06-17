FC 08 Villingen – Oberliga-News: Nach dem Rückbau – so viele Fans dürfen in die MS Technologie-Arena

Während der FC 08 trotz des Tribünen-Rückbaus weiter mehr als 5000 Fans in der MS Technologie-Arena begrüßen darf, gelingt dem Oberliga-Kontrahenten TSV Essingen ein Transfercoup.
Trotz des Rückbaus der Stehtribüne unterhalb der Videowall ist die Villinger MS Technologie-Arena weiter für echte Highlight-Spiele gerüstet. „Für den Regelbetrieb ist eine Kapazität im Stadion von maximal 5000 Personen vorgesehen. Bei einer höheren Besucherzahl greift die Versammlungsstättenverordnung. Ein DFB-Pokalspiel oder ein anderes Spiel, bei dem mehr als 5000 Personen zu erwarten sind, kann auch weiterhin im Rahmen einer Einzelgenehmigung mit geeigneten Begleitmaßnahmen stattfinden“, teilt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, auf unsere Nachfrage mit.