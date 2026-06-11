FC 08 Villingen Oberliga-News: Ex-Deutscher Meister feiert Regionalliga-Aufstieg, Pforzheim holt zwei Balinger

Während Pforzheim kräftig in Balingen plündert und Gmünd einen Top-Torjäger verliert, feiert Mannheim den Regionalliga-Aufstieg. Damit ist klar, dass Neckarsulm die Klasse erhält.

„JAAAAAAA! WIR SIND REGIONALLIGA! Es ist vollbracht! Der VfR Mannheim krönt eine überragende Saison und macht in Pirmasens (Oberliga-Vizemeister Rheinland-Pfalz/Saarland, Anm. d. Red) mit einem 1:0 (0:0)-Sieg den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt! Den Treffer des Abends erzielte Tim Seifert. Was für ein geschichtsträchtiger Abend, was für eine starke Leistung unserer Jungs!“ So feiert der Deutsche Meister von 1949 auf Facebook den Sprung in die Viertklassigkeit.

1740 Fans waren in Pirmasens dabei. Zuvor hatte der VfR im ersten Relegationsspiel den hessischen Vertreter FC Eddersheim vor knapp 3000 Zuschauern mit 4:1 deklassiert.

Türkspor jubelt

Durch den Aufstieg der Mannheimer feiert Türkspor Neckarsulm um den Ex-Nullachter Cristian Giles, Torschützenkönig der Oberliga BW mit 24 oft entscheidenden Treffern, den Ligaverbleib.

Die Neckarsulmer schreiben auf Facebook dazu: „Wir bleiben in der Oberliga Baden-Württemberg! Durch den Sieg des VfR Mannheim im Relegationsspiel und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga ist der Klassenerhalt für uns geschafft. Zunächst möchten wir dem VfR Mannheim herzlich zum verdienten Aufstieg gratulieren. Wir wünschen euch viel Erfolg in der Regionalliga!“

Pforzheim holt zwei Balinger

Mittelstürmer Alexander Aschauer verlässt den 1. FC Normannia Gmünd nach sieben Runden. In 197 Spielen bejubelte der Österreicher 128 Treffer für Gmünd, 16 waren es in der abgelaufenen Oberliga-Runde. Wohin es den Stürmer zieht, steht bis jetzt nicht fest.

Pedro Junior Almeida Morais (26) wechselt von Regionalliga-Absteiger TSG Balingen zum 1. CfR Pforzheim. Der Offensivspieler wurde in der Jugend beim VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers ausgebildet. Dort feierte er mit dem Gewinn der deutschen Juniorenmeisterschaft und dem DFB-Pokalsieg große Erfolge. Auch Linksverteidiger Enrique Katsianas-Sanchez verlässt Balingen und trägt bald das Pforzheimer Trikot. Vom FC Esslingen schließt sich Stürmer Dorde Smiljic (23) dem 1. CfR an.