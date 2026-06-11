FC 08 Villingen Oberliga-News: Ex-Deutscher Meister feiert Regionalliga-Aufstieg, Pforzheim holt zwei Balinger

Während Pforzheim kräftig in Balingen plündert und Gmünd einen Top-Torjäger verliert, feiert Mannheim den Regionalliga-Aufstieg. Damit ist klar, dass Neckarsulm die Klasse erhält.
„JAAAAAAA! WIR SIND REGIONALLIGA! Es ist vollbracht! Der VfR Mannheim krönt eine überragende Saison und macht in Pirmasens (Oberliga-Vizemeister Rheinland-Pfalz/Saarland, Anm. d. Red) mit einem 1:0 (0:0)-Sieg den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt! Den Treffer des Abends erzielte Tim Seifert. Was für ein geschichtsträchtiger Abend, was für eine starke Leistung unserer Jungs!“ So feiert der Deutsche Meister von 1949 auf Facebook den Sprung in die Viertklassigkeit.