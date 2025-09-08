FC 08 Villingen – Oberliga-News: Analyse von Marcel Yahyaijan, Singener Fiasko und eine schwere Verletzung

Während der FC 08 erneut seine Fans enttäuschte, erfüllten die Topteams ihre Hausaufgaben. Singen kassierte eine historische Klatsche, Gmünd ist geschockt.

OBERLIGA „Göppingen ist noch nicht in der Oberliga angekommen!“ Was ein Fan des 1. GSV nach dem 1:2 beim damit weiter ungeschlagenen VfR Mannheim auf Facebook schrieb, gilt auch für den FC 08 Villingen. Sechs Spiele, nur zwei Siege und acht Punkte, dazu 13 Gegentreffer gegen Teams, die alle nicht im Vorderfeld der Tabelle erwartet werden, das ist für einen Regionalliga-Absteiger viel zu wenig.

Marcel Yahyaijan Eine gewisse Enttäuschung ist auch deshalb bei 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan zur Stunde da: „Natürlich haben wir uns bis jetzt in dieser Saison mehr erhofft, zumal wir mit drei Heimspielen gestartet sind. Wir haben aber auch neue junge Spieler im Team, die ihre Zeit brauchen.“

Für Marcel Yahyaijan ist allerdings gravierend, „dass unsere Mannschaft bislang diese zwei Gesichter zeigt und die Konstanz eben fehlt. Wir kassieren zu viele einfache Gegentore, dies betrifft im Abwehrverhalten aber das gesamte Team. Gegen Denzlingen hatten wir zum Beispiel das Spiel beim 3:1 vor der Pause im Griff, haben es aber in der zweiten Halbzeit wieder aus der Hand gegeben“.

Der Sportdirektor stellt klar: „Alleine ein Weiterkommen im Pokal am Mittwoch in Denkingen zählt jetzt für uns. Darauf liegt unser kompletter Fokus. Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Parallel dazu werden wir intern unsere Defizite in der Liga aufarbeiten. Wir werden dafür ausreichend Zeit bekommen, wenn die englischen Wochen wieder vorbei sind. Jetzt müssen wir erst einmal gut noch durch diese Woche kommen.“

Es ist davon auszugehen, dass Coach Steffen Breinlinger in den kommenden Tagen auch viele Einzelgespräche mit seinen Spielern führen wird. In Denkingen werden die gegen Denzlingen fehlenden Abwehrspieler Jonas Busam und Fabio Liserra wieder dabei sein. Der zuletzt angeschlagene Georgios Pintidis, der ebenfalls gegen Denzlingen schmerzlich vermisst wurde, so hofft Steffen Breinlinger, kehrt ebenfalls zurück ins Team.

Die Topteams

Doch nicht nur die Nullachter tun sich nach dem Abstieg schwer, sondern auch der 1. Göppinger SV kommt einfach nicht in Schwung. SV-Trainer Pavlos Osipidis, der Nachfolger von Mario Klotz, meinte nach der 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter aus Mannheim: „ Wie wir die Tore in der zweiten Hälfte bekommen, ist sehr bitter. Nach dem Ausgleich müssen wir wieder in Führung gehen. Aber entweder du hast den Flow oder nicht. Und heute war es Mannheim.“

Auch der VfR Aalen, 2:0 im Spitzenspiel vor 2200 Zuschauern beim TSV Essingen, und der 1. CfR Pforzheim, 3:2 gegen SV Oberachern, lösten ihre Aufgaben und sind – wie eben der VfR – nach sechs Spieltagen noch ungeschlagen.

Singen geht unter

Am anderen Ende der Tabelle findet sich nach dem 0:8-Heimfiasko gegen den zuvor schwach gestarteten FC Nöttingen Südbaden-Aufsteiger Türk. SV Singen wieder. „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf dem Platz. Heute ist alles schiefgegangen, was schief gehen kann. Wir dürfen uns aber niemals so abschlachten lassen“, redet Sükrü Özcan am Montagvormittag Klartext. Der Teammanager des Aufsteigers war immer noch geschockt. „Nun ist die Mannschaft gefordert“, erwartet Özcan in dieser Woche Wiedergutmachung auf dem Platz.

Mit Gianluca Serpa, Jonas Zimmermann, der Mitte der zweiten Hälfte die Ampelkarte sah, Daniel Niedermann, Mokthar Boulachab und Dominik Emminger erlebten fünf Ex-Villinger das Debakel von Beginn an mit. Volkan Bak wurde eingewechselt.

Schwere Verletzung

Ein 0:0 brachte der FC Normannia Gmünd vom FSV Hollenbach mit. Dabei verletzte sich aber Torwart Yannick Ellermann bei einem Zusammenprall schwer. Der Goalie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die erste Diagnose: Verdacht auf Schienbeinbruch.