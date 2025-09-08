FC 08 Villingen – Oberliga-News: Analyse von Marcel Yahyaijan, Singener Fiasko und eine schwere Verletzung

Während der FC 08 erneut seine Fans enttäuschte, erfüllten die Topteams ihre Hausaufgaben. Singen kassierte eine historische Klatsche, Gmünd ist geschockt.
OBERLIGA „Göppingen ist noch nicht in der Oberliga angekommen!“ Was ein Fan des 1. GSV nach dem 1:2 beim damit weiter ungeschlagenen VfR Mannheim auf Facebook schrieb, gilt auch für den FC 08 Villingen. Sechs Spiele, nur zwei Siege und acht Punkte, dazu 13 Gegentreffer gegen Teams, die alle nicht im Vorderfeld der Tabelle erwartet werden, das ist für einen Regionalliga-Absteiger viel zu wenig.