Auch Deni Velagic (rechts) trug sich bei den Villinger A-Junioren in die Torschützenliste ein.

Die B-Junioren des FC 08 Villingen mussten sich dagegen gegen den SSV Ulm knapp geschlagen geben.

A-JUNIOREN OBERLIGA

FC 08 Villingen – SG Sonnenhof Großaspach 4:1 (2:0). „Das war eine überragende Mannschaftsleistung“, lobte 08-Trainer Mustafa Gürbüz seine Spieler nach dem überzeugenden 4:1 gegen Großaspach. Dabei ging der Matchplan der Villinger perfekt auf. „Wir wollten über die Außenspieler schnell kontern. Das ist uns gelungen“, sah der Übungsleiter bei seinem zweiten Spiel auf der Trainerbank Treffer von Larsen Naletilic (16., 90. +4 ), Deni Velagic (25.) und Nico Kroh (85.). Zudem kassierte ein Sonnenhof-Talent noch den roten Karton (55.). „Man hat schon im Training gemerkt, dass die Jungs heiß sind“, will der neue Coach nun die Pause bis zum nächsten Spiel am 15. April in Ulm nutzen, um das Team noch besser kennenzulernen.

B-JUNIOREN OBERLIGA

FC 08 Villingen – SSV Ulm 1:2 (0:2). Die jungen Nullachter mussten sich am Samstagabend unter Flutlicht dem SSV Ulm knapp mit 1:2 geschlagen geben. Dabei erwischten die Villinger gegen die „Spatzen“ einen denkbar schlechten Start. Es waren keine zehn Minuten auf dem Kunstrasen gespielt, da lagen die Schützlinge von Mario Maus schon mit 0:2 zurück. „Das war unfassbar. Dabei haben wir alles dafür getan, dass dies nicht so passiert“, ärgert sich Maus über die fehlende Konzentration seiner Schützlinge. Mikail Uyanik sorgte zu Beginn der zweiten Hälfte (42.) mit dem Anschlusstreffer für neue Hoffnung, doch gegen den Tabellensechsten reichte es nicht mehr zum Ausgleich. „Die Jungs hätten einen Punkt verdient gehabt. Wir haben nun fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Noch ist aber alles drin“, betont Maus.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen 4:1 (2:1). Die Nullachter mussten sich beim Spitzenteam aus Lörrach am Ende deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Blendi Hoxha erzielte nach 34 Minuten den 1:2-Anschlusstreffer, doch in der zweiten Hälfte machte Lörrach mit einem Doppelschlag in der 44. und 47. Minute alles klar. Die Villinger belegen weiter einen Mittelfeldplatz.